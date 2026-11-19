Por: Portal Bogotá

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La educación superior en Bogotá recibe un impulso importante con la apertura de una nueva convocatoria de becas dirigida a quienes desean cursar programas de pregrado, maestría y doctorado. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) en alianza con EDUCA EDTECH, se han dispuesto 100 becas para estudios virtuales, ampliando las alternativas para mujeres y hombres residentes en la ciudad capital. Esta iniciativa apunta a seguir promoviendo el acceso a una formación académica de alta calidad, entendiendo que la educación es fundamental para el desarrollo y la transformación social de la ciudad.

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Según la SDG, quienes deseen presentarse a esta convocatoria tienen plazo hasta el 15 de diciembre de 2026 para inscribirse. Entre los requisitos básicos para participar, se encuentran vivir en Bogotá, contar con una trayectoria académica previa, disponer de la cédula de ciudadanía y participar en una breve entrevista. De esta forma, el proceso garantiza que los beneficiarios sean ciudadanos comprometidos y con el interés suficiente para avanzar en su formación profesional.

De acuerdo con declaraciones recogidas en el comunicado, Tatiana Fuentes, gerente de operaciones de EDUCA EDTECH, resaltó el sentido social de la propuesta: "Nos llena de orgullo anunciar la apertura de 100 nuevas becas para programas de pregrado, maestría y doctorado, porque creemos que cada oportunidad educativa puede convertirse en el punto de partida para alcanzar nuevos proyectos, desarrollar talento y generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Nuestro compromiso con Bogotá es seguir creando caminos para que más ciudadanos accedan a formación de calidad y construyan el futuro que sueñan".

Estos programas de formación pueden cursarse de manera virtual, lo que facilita que los beneficiarios concilien sus estudios con responsabilidades laborales o personales. La flexibilidad en la modalidad virtual permite avanzar a su propio ritmo, ampliando así las oportunidades para quienes buscan mejorar su perfil profesional y aprovechar nuevas puertas en el mercado laboral. Toda la información y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en www.alcaldiascol.com.

Con la apertura de esta convocatoria, la SDG y EDUCA EDTECH reafirman su trabajo conjunto para acercar caminos de desarrollo académico y profesional a cada vez más habitantes de la capital. Así, el acceso a la educación superior sigue consolidándose como un motor de cambio social y de oportunidades para quienes desean construir el futuro que imaginan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las becas de pregrado, maestría y doctorado en Bogotá?

Los interesados en acceder a una de estas 100 becas ofrecidas por la Secretaría Distrital de Gobierno y EDUCA EDTECH deben vivir en Bogotá, tener antecedentes académicos previos, presentar su cédula de ciudadanía y participar en una breve entrevista. Estos son los criterios fundamentales que permitirán seleccionar a los beneficiarios comprometidos con su desarrollo profesional.

¿Dónde se puede consultar información y realizar la inscripción a las becas de educación superior en Bogotá?

La información completa sobre la convocatoria, los programas disponibles y el proceso de inscripción para las becas de pregrado, maestría y doctorado está disponible en el portal www.alcaldiascol.com, donde los interesados pueden hacer sus postulaciones antes del 15 de diciembre de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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