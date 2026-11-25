El dato que puede marcar la discusión del salario mínimo de 2027 ya está sobre la mesa. El Dane informó que la Productividad Total de los Factores (PTF) se ubicó en 0,15 % entre enero y septiembre de 2026. Este indicador es uno de los referentes técnicos centrales para negociar el aumento que recibirán los trabajadores colombianos.

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La productividad permite estimar cuánto pueden participar los trabajadores de las ganancias de eficiencia de la economía. El otro componente central es la inflación, que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Subida del salario mínimo 2027 sería del 7,15 %

Con una inflación proyectada de 7 % para el cierre de 2026 y una PTF de 0,15 %, la suma de ambos indicadores arrojaría un incremento técnico de 7,15 % para el salario mínimo de 2027. Sin embargo, no es una decisión definitiva, pues en la mesa también pesan las posiciones de sindicatos, empresarios y Gobierno, además de las decisiones políticas si no hay consenso.

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#Atención El Dane reveló un dato clave para la fijación del salario mínimo de 2027: la productividad total de los factores aumentó un 0,15 %. A este indicador se sumará la inflación, que la entidad dará a conocer el próximo 7 de diciembre. #VocesySonidos https://t.co/0UO1VOKjU9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2026

El antecedente más reciente muestra por qué la productividad puede abrir discusiones. El Dane reportó que la PTF llegó a 0,91 % durante los primeros nueve meses de 2025, pero empleadores y trabajadores no coincidieron en tomarla como referencia. Los sindicatos respaldaron ese dato, mientras los empresarios defendieron otros indicadores: la productividad por hora trabajada, de 0,57 %, y por persona ocupada, que marcó -0,32 %.

La falta de acuerdo llevó a que el aumento de 2026 quedara atravesado por el concepto de salario vital y una decisión política que terminó en un alza del 23 %. Más adelante, el cálculo del Dane para todo 2025 ubicó el aporte de la PTF en 0,75 %, por debajo del dato preliminar.

Cabe mencionar que la selección del indicador ha cambiado entre negociaciones y que las controversias por el aumento anterior llegaron a los tribunales. Por eso, el 0,15 % es una referencia para 2027, pero no anticipa por sí sola el porcentaje final.

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