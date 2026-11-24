Cerca de 7 de cada 10 trabajadoras domésticas en Colombia reciben ingresos inferiores al salario mínimo legal, según cifras del DANE.

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La situación evidencia las dificultades que enfrenta este sector, integrado por cerca de un millón de mujeres, en medio de la negociación del aumento salarial para 2027.

Aunque este año el salario mínimo subió 23 %, los ingresos de las empleadas domésticas aumentaron alrededor de 16 % en promedio. Incluso entre quienes trabajan jornadas completas, más de la mitad no recibe el mínimo legal.

Además, cerca del 80 % permanece en la informalidad y apenas el 11 % cuenta con protección social completa, que incluye salud, pensión y riesgos laborales.

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Por primera vez, representantes de estas trabajadoras fueron convocadas a participar en la mesa de concertación del salario mínimo.

Seis organizaciones presentarán propuestas relacionadas con mejores salarios, contratación formal, pago del auxilio de transporte y mayor vigilancia laboral. Sin embargo, sus representantes advierten que todavía no se ha concretado su participación.

La negociación comenzará formalmente el 27 de noviembre. El primer plazo para alcanzar un acuerdo será el 15 de diciembre y, si no hay consenso, el Gobierno tendrá hasta el 30 de diciembre para establecer el incremento por decreto.

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