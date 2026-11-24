Un estudio de la agencia inmobiliaria mexicana Keia, elaborado con datos de Numbeo y precios promedio de apartamentos de 90 metros cuadrados, reveló que Medellín es una de las ciudades del mundo donde más años de trabajo se necesitan para comprar vivienda.

Sigue a PULZO en Discover

La capital antioqueña ocupa el segundo lugar de la clasificación, con 19,4 años de salario destinados a adquirir una propiedad de esas características.

El listado es encabezado por Río de Janeiro, donde se requieren 22,1 años de sueldo. Después de Medellín aparecen París, con 17 años; Santiago de Chile, con 16,9, y Londres, con 16,7 años.

Bogotá también figura entre las ciudades donde comprar vivienda representa un esfuerzo económico considerable.

Lee También

En la capital colombiana se necesitan 16,2 años de ingresos laborales para adquirir un apartamento de 90 metros cuadrados, cifra que la ubica en el octavo puesto.

La comparación con Estados Unidos muestra una diferencia importante. En Nueva York se requieren 10,9 años de salario para comprar una propiedad de las mismas características, es decir, 8,5 años menos que en Medellín. Miami registra el menor tiempo del análisis, con apenas 6,2 años.

Los resultados evidencian que el acceso a vivienda no depende únicamente del precio de los inmuebles, sino también de la relación entre su valor y los ingresos de los trabajadores.

Así, aunque algunas ciudades latinoamericanas tienen propiedades más económicas, sus habitantes necesitan dedicar más años de trabajo para comprarlas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.