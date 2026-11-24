El Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella busca acelerar la aprobación de la Ley de Rescate Económico y sumar respaldo político para enfrentar la crisis de las finanzas públicas.

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En reuniones realizadas el 23 de noviembre en Bogotá, las bancadas de Cambio Radical y del Partido Conservador manifestaron su disposición de trabajar en la iniciativa.

Los encuentros contaron con la participación del vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; del Interior, Alejandro Ordóñez, y de Justicia, Iván Cancino.

Durante las conversaciones, el Ejecutivo expuso la situación fiscal del país y manifestó su disposición a evaluar las propuestas de los partidos.

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Cambio Radical planteó reducir el gasto público y fortalecer las finanzas estatales. Los conservadores, por su parte, propusieron acelerar el trámite legislativo y fijaron como fecha límite el 16 de diciembre para aprobar la iniciativa.

Además, destacaron que el Gobierno retirara de la propuesta el IVA para algunos alimentos, comida para mascotas, insumos agrícolas y planes de medicina prepagada.

Ambas colectividades también plantearon medidas tributarias y mecanismos de protección para los hogares de menores ingresos.

La discusión continuará con nuevas reuniones y audiencias públicas en Bogotá, Cali y Barranquilla, programadas entre el 23 y el 27 de noviembre. El Gobierno espera alcanzar acuerdos que permitan avanzar en la aprobación de la ley antes de finalizar el año.

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