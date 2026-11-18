El cierre definitivo de la histórica fábrica de Comestibles La Rosa S.A. en Dosquebradas, Risaralda, tras más de 75 años de operación, despertó de inmediato una inquietud entre millones de consumidores sobre el futuro en los supermercados y tiendas de barrio de productos emblemáticos como las galletas Saltinas, Cocosette, Morenitas, Macarenas, Deditos, Beso de Amor y los anillos Milo. Lejos de desaparecer de los anaqueles nacionales, estas referencias seguirán comercializándose con normalidad en el país, aunque dejarán de manufacturarse en suelo colombiano para pasar a ser importadas desde otros centros de producción que el grupo Nestlé opera en América Latina.

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De acuerdo con las explicaciones entregadas por representantes de la compañía tras conocerse el dictamen técnico que ordena demoler la planta risaraldense —cuya capacidad instalada resultó afectada en un 70 % por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto—, todo el portafolio que salía de esta factoría será abastecido desde fábricas ubicadas en Ecuador, Brasil y Chile. El cambio logístico abarca tanto las distintas variedades de galletas (Saltinas Doré, Integrales, Mantequilla y Originales, además de Cocosette Sándwich y Wafer) como el empaque de cereales reconocidos como Trix, Chocapic y Zucosos, procesos que anteriormente se ejecutaban en el municipio cafetero.

Fernando Gómez, gerente de recursos humanos de Comestibles La Rosa, explicó que desde la emergencia sísmica la planta apenas lograba operar al 30 % de su capacidad y que, tras la revisión conjunta con ingenieros y la aseguradora, se concluyó que las instalaciones no admiten reparación y deben ser demolidas. Esta determinación cierra la producción fabril que inició en 1948 y afecta a cerca de 320 trabajadores, a quienes la empresa ofreció un esquema de retiro voluntario con compensaciones económicas superiores a las exigidas por la ley y la convención colectiva vigente.

Pese al traslado de la manufactura de estas golosinas y cereales hacia plantas extranjeras, Nestlé confirmó que Dosquebradas no perderá su relevancia estratégica dentro de su red de distribución. La multinacional suiza continuará operando en el municipio a través de su centro nacional de distribución —descrito como “un hub fundamental” para América Latina—, desde donde recibirá y despachará tanto la mercancía importada como el resto de su portafolio local producido en sociedades de Valledupar, Mosquera y Bugalagrande, consolidando así a Colombia como sede principal de su nueva Región Andina a partir del primero de enero de 2027.

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