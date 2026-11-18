Por: VALORA ANALITIK

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Comprar carro es una decisión que puede representar un esfuerzo importante para el bolsillo. Por eso, quienes buscan cambiar de vehículo o adquirir uno por primera vez suelen mirar más allá de los concesionarios y comparar opciones en el mercado de usados. Allí pueden encontrar modelos recientes a precios potencialmente más bajos que los de un vehículo nuevo, aunque también aparecen dudas: ¿Cuántos propietarios ha tenido?, ¿ha sufrido accidentes?, ¿Cómo está su estado mecánico? y ¿Qué tan confiable es su procedencia?

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Estas preguntas cobran importancia cuando se trata de invertir una suma considerable de dinero. No basta con encontrar un carro que tenga un precio atractivo: también es necesario revisar sus antecedentes, documentación, kilometraje y condiciones generales antes de tomar una decisión.

El mercado colombiano de vehículos usados mantiene un movimiento importante. Entre enero y junio de 2026 se realizaron 505.574 traspasos en el país, un crecimiento del 4,2 % frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos). Este comportamiento muestra el interés de los compradores por esta alternativa, en la que la procedencia y el estado del vehículo son factores determinantes.

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En medio de ese panorama, se realizará una subasta virtual que incluirá cerca de 50 vehículos, en su mayoría modelos 2025 y 2026, con menos de 30.000 kilómetros recorridos y un solo dueño. La selección estará disponible durante tres noches y tendrá una jornada de exhibición presencial en cinco ciudades del país.

Así será la subasta de carros modelo 2025 y 2026

Subastas & Comercio realizará el Trasnochón Navideño entre el 25 y el 27 de noviembre de 2026. La oferta estará integrada por automóviles, camionetas SUV y camperos provenientes de una flota corporativa.

La compañía describe esta selección como “las uvas del año”, debido a que reúne vehículos que estuvieron en una sola operación, es decir, que tuvieron un único dueño, y que no registran antecedentes de daño estructural. La mayoría corresponde a modelos 2025 y 2026 y cuenta con menos de 30.000 kilómetros.

“Esta vez no se trata de volumen, sino de calidad. Son las uvas del año: vehículos que estuvieron en una sola operación, con un historial claro y sin daño estructural. Queremos que el comprador llegue con tiempo, los vea, los revise y puje con información completa”, afirmó Martha Gómez, gerente general de Subastas & Comercio.

Una de las particularidades de esta subasta es que los interesados podrán conocer los vehículos antes de presentar sus ofertas. La exhibición previa se realizará el lunes 23 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

Esta jornada permitirá observar de cerca los automóviles, SUV y camperos disponibles, revisar sus características y comparar las alternativas antes de participar en las pujas.

¿Cómo funcionará la subasta y qué información tendrá cada carro?

Las ofertas se recibirán de manera virtual durante tres noches, entre el 25 y el 27 de noviembre, con cierre a las 8:00 p. m. El formato busca facilitar la participación de personas que tienen compromisos laborales durante el día y no pueden dedicar ese horario a revisar una subasta.

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Cada vehículo tendrá información publicada sobre su modelo, kilometraje, documentación, ubicación y base de apertura. Estos datos permitirán a los participantes conocer las condiciones iniciales de cada oferta y definir cuánto están dispuestos a pagar.

La adjudicación se realizará de acuerdo con las ofertas recibidas y las condiciones establecidas para cada proceso. En consecuencia, presentar una oferta no significa que el vehículo quede automáticamente en manos del participante.

Martha Gómez señaló que la iniciativa busca dar una segunda oportunidad a activos corporativos que todavía pueden ser útiles para otras personas. “Un activo que ya no se necesita en una empresa no ha llegado al final de su vida útil; muchas veces solo está en el lugar equivocado. Lo que a una compañía le sobra puede ser justamente el carro que alguien está buscando para empezar el año”, indicó.

La compañía comercializó cerca de 7.500 vehículos durante 2025, por un valor aproximado de $150.000 millones. En ese mismo año movilizó alrededor de $300.000 millones mediante la comercialización de vehículos, maquinaria, chatarra, equipos y otros activos industriales. Actualmente, su comunidad supera los 150.000 usuarios registrados.

Fechas, garantía y enlace para participar en la subasta de vehículos

Quienes estén interesados en conocer los vehículos o presentar ofertas deben tener presentes las siguientes condiciones del Trasnochón Navideño:

Exhibición previa: lunes 23 de noviembre de 2026, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

lunes 23 de noviembre de 2026, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Ciudades de exhibición: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Subasta virtual: del 25 al 27 de noviembre de 2026.

del 25 al 27 de noviembre de 2026. Hora de cierre: 8:00 p. m. durante las jornadas de subasta.

8:00 p. m. durante las jornadas de subasta. Garantía de participación: $1.000.000.

$1.000.000. Plataforma: Subastas & Comercio.

En la plataforma los interesados podrán consultar la oferta disponible y la información de los vehículos para preparar su participación. Antes de realizar cualquier pago o presentar una oferta, es importante revisar las condiciones particulares de la subasta, incluido el funcionamiento de la garantía de participación y las reglas de adjudicación.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.