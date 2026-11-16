Comprar un carro usado puede representar un ahorro frente a uno nuevo, pero el precio publicado no siempre refleja cuánto dinero necesita el comprador para ponerlo a punto y circular sin inconvenientes. Además del valor acordado con el vendedor, hay una serie de gastos que pueden sumar varios millones de pesos y que, en ocasiones, pasan inadvertidos durante la negociación.

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Por eso, antes de cerrar el negocio, es importante calcular los costos del traspaso, la revisión mecánica, los impuestos pendientes y las reparaciones que pueda necesitar el vehículo. No contemplarlos puede convertir una compra aparentemente económica en un gasto mucho mayor al esperado.

Uno de los primeros gastos es el traspaso de propiedad. En Bogotá, por ejemplo, la tarifa para 2026 es de 260.400 pesos para carros, a lo que se suma una retención en la fuente del 1 % sobre el avalúo comercial. Es decir, si el vehículo tiene un avalúo de 50’000.000 de pesos, este concepto adicional sería de 500.000 pesos. Las tarifas pueden cambiar dependiendo del organismo de tránsito donde esté matriculado el automotor.

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A esto se suma el peritaje, una revisión que conviene pagar antes de entregar el dinero. Según una guía de Bancolombia, este procedimiento puede costar entre 110.000 y 198.000 pesos, aunque el valor depende del proveedor y del alcance de la inspección. Su importancia está en que permite detectar problemas de motor, chasis, suspensión, frenos, carrocería y posibles antecedentes que no necesariamente aparecen a simple vista.

Otro punto que debe revisar el comprador son los impuestos pendientes. En Colombia, el vehículo debe estar a paz y salvo por este concepto para completar el traspaso. También se verifica que las partes no tengan multas pendientes y que el Soat y la revisión técnico-mecánica estén vigentes, cuando corresponda. Por eso, antes de negociar, es importante consultar el estado del automotor y acordar quién asumirá cualquier obligación atrasada.

Reparaciones y mantenimiento: otro gasto que puede sorprender

El estado mecánico también puede cambiar las cuentas. Un carro usado puede necesitar cambio de aceite, filtros, bujías, correas, batería, pastillas de freno o ajustes en la suspensión poco después de salir del negocio. Si el vendedor no tiene soportes de los últimos mantenimientos, lo recomendable es presupuestar una revisión preventiva y cotizar los trabajos necesarios.

Las llantas merecen especial atención. Si están desgastadas, presentan deformaciones o tienen daños, el comprador podría necesitar reemplazar una, varias o las cuatro. Este gasto depende de la medida, la marca y el tipo de vehículo, por lo que conviene verificar su estado durante el peritaje.

Finalmente, está el impuesto vehicular de los siguientes años. Para 2026, las tarifas nacionales para carros particulares son del 1,5 %, 2,5 % y 3,5 %, según el avalúo comercial. Es una obligación anual que debe incluirse en el presupuesto de propiedad.

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En ese sentido, comprar un usado no consiste solamente en conseguir un buen precio. La recomendación es sumar los trámites, el peritaje, las obligaciones tributarias y las reparaciones inmediatas antes de firmar el negocio. Así se puede negociar con argumentos o descartar un vehículo cuyo costo real termine superando el presupuesto disponible.

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