¿Qué espera hoy una persona de su primer carro? Más allá de encontrar un vehículo que le permita desplazarse de un punto a otro, aspectos como la comodidad, la seguridad, la conectividad y el aprovechamiento del espacio tienen cada vez más peso en la decisión de compra.

Sigue a PULZO en Discover

En ciudades donde los recorridos diarios hacen parte de una rutina marcada por el tráfico y las distancias, contar con un vehículo que responda a diferentes necesidades se convierte en una prioridad.

(Vea también: Renault prepara nuevo carro eléctrico en Colombia y ya tiene fecha para comenzar producción)

En ese contexto, el Renault Kwid presenta una renovación que va más allá de los cambios estéticos. El modelo, que se ensambla en Colombia, llega con modificaciones en su diseño exterior e interior, novedades tecnológicas y elementos de seguridad que buscan actualizar su propuesta dentro del segmento de los vehículos urbanos.

Lee También

Uno de los aspectos que Renault destaca en esta evolución es la calidad. Los materiales, los acabados y la insonorización hacen parte de los cambios planteados para mejorar la experiencia dentro de la cabina. Aunque suelen recibir menos atención que otros elementos visibles, estos aspectos tienen incidencia en la manera en que los ocupantes perciben el vehículo durante los desplazamientos cotidianos.

Un cambio que también se nota por dentro y por fuera

La renovación del Kwid comienza por su apariencia. El modelo incorpora una parrilla frontal rediseñada, nuevos rines y una carrocería bitono que modifican su identidad exterior. La intención es darle una imagen más robusta y actualizada, en línea con la identidad de diseño de la marca Renault.

En el interior también hay novedades. La cabina recibe una actualización que busca ofrecer una experiencia más moderna, con cambios en materiales y acabados. Esta evolución resulta relevante porque el espacio interior es uno de los lugares donde el conductor y los pasajeros perciben buena parte de las diferencias entre un vehículo y otro.

La tecnología es otro de los puntos en los que se concentra la actualización. El nuevo Renault Kwid incorpora una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas con replicación inalámbrica, una característica que permite conectar ‘smartphones’ compatibles sin depender de un cable. Esto facilita el acceso a las funciones del teléfono durante los recorridos.

A lo anterior se suma un clúster digital de instrumentos de 7 pulgadas, desde el cual el conductor puede consultar información relacionada con el vehículo. Ambos elementos representan un cambio frente a una experiencia de conducción más tradicional y responden a la importancia que ha adquirido la conectividad en los desplazamientos diarios.

Seguridad y espacio: dos aspectos que también cuentan

La seguridad es otro de los ejes de esta renovación. El nuevo Renault Kwid incorpora seis airbags en todas sus versiones. También cuenta con tecnologías de asistencia a la conducción, que complementan los elementos destinados a brindar mayor protección durante los recorridos.

Este punto merece atención, especialmente para quienes están considerando su primer vehículo o buscan cambiar el que utilizan actualmente. La seguridad no debería limitarse a un elemento adicional, sino formar parte de los criterios principales al momento de evaluar las características de un automóvil.

En cuanto a practicidad, el modelo conserva una propuesta orientada a las necesidades de movilidad urbana. Su baúl tiene una capacidad de 290 litros, espacio que permite transportar las compras del mercado, equipaje para viajes o los objetos que suelen acompañar las actividades cotidianas.

Sus dimensiones compactas y su altura al suelo (la distancia entre el piso y la parte más baja del carro es de 185 mm) también hacen parte de las características de su propuesta. Estos elementos resultan relevantes en entornos urbanos, donde la maniobrabilidad y el aprovechamiento del espacio pueden influir en la experiencia de uso.

Un modelo que mantiene su vínculo con la industria colombiana

Hay otro aspecto que acompaña el lanzamiento: el nuevo Renault Kwid se ensambla en la planta de Sofasa, en Envigado, Antioquia, que ocupó el primer lugar en septiembre entre las operaciones industriales de Renault a nivel mundial, tanto en desempeño como en calidad; la compañía cuenta en Colombia con 11.500 empleados directos e indirectos.

Su fabricación en Colombia lo vincula con una industria automotriz que tiene presencia en el país y que participa en la producción de vehículos para el mercado nacional.

La actualización del modelo muestra cómo las necesidades de quienes utilizan un carro urbano también han cambiado. Hoy, además de la funcionalidad, cobran importancia elementos como la conectividad, los acabados, la comodidad y la seguridad.

Por eso, conocer la evolución del Renault Kwid implica mirar el conjunto de sus modificaciones y no solamente su nueva apariencia. Para quienes están considerando comprar su primer carro o renovar el que tienen, vale la pena revisar sus características, conocer el equipamiento disponible en Colombia y evaluar si responde a sus necesidades de movilidad.

Durante los días del Salón del Automóvil, los clientes en Bogotá y a nivel nacional podrán acceder a bonos especiales. Los días de la feria también serán la oportunidad para conocer los lanzamientos más recientes de Renault, entre ellos la Renault Duster Full Hybrid E-Tech y la Renault Filante Full Hybrid E-Tech, y descubrir las novedades que prepara la marca alrededor del Kwid, uno de los modelos que más despierta expectativa en esta edición del evento.

Cómo obtener entradas gratis al Salón del Automóvil 2026

El Salón del Automóvil 2026 estará desde el 12 de noviembre hasta el 22 de noviembre. Todas las marcas de carros del país (las tradicionales y las nuevas) estarán en Corferias para mostrarles a los colombianos sus vehículos en esta edición. Pulzo ha creado un chatbot para que, desde el celular, las personas puedan consultar toda la información sobre los pabellones, entradas, precios de los vehículos y mucha más información del Salón. Además, estará entregando boletas para las personas interesadas en ir.