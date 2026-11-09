El consumo de gasolina es uno de los aspectos que más tienen en cuenta los conductores al momento de comprar un vehículo en Colombia. Los gastos asociados al combustible pueden representar una parte importante del presupuesto mensual, por lo que elegir un automóvil con un motor de baja cilindrada puede ser una alternativa para quienes buscan ahorrar en sus desplazamientos.

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En el mercado colombiano hay varios modelos que cuentan con motores de 1.0 litros, una característica que, dependiendo de las condiciones de manejo y del tipo de recorrido, puede favorecer un menor consumo de combustible. Entre las opciones se encuentran vehículos de Renault, Kia, Hyundai, Chevrolet y Volkswagen.

Uno de ellos es el Renault Kwid, uno de los modelos de entrada más conocidos de la marca francesa. Este automóvil cuenta con un motor de 1.0 litros y se caracteriza por sus dimensiones compactas, que facilitan su movilidad en las calles de las ciudades. Es una alternativa para quienes buscan un vehículo pequeño para los desplazamientos diarios.

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Otra opción es el Kia Picanto, que también tiene versiones con motor de 1.0 litros, como la Vibrant. Se trata de un automóvil urbano, con capacidad para movilizarse por vías estrechas y espacios reducidos. Su tamaño lo convierte en una alternativa para conductores que necesitan un carro principalmente para recorridos dentro de la ciudad.

En esta lista también aparece el Hyundai Grand i10, que cuenta con variantes de motor 1.0 litros, como la Atracción. Este modelo ofrece una carrocería compacta y un espacio interior pensado para el transporte de pasajeros, por lo que puede funcionar tanto para desplazamientos cotidianos como para recorridos cortos por carretera.

Por su parte, el Chevrolet Onix Turbo tiene un motor de 1.0 litros con turbocompresor. A diferencia de los modelos anteriores, esta configuración busca combinar un consumo contenido con una respuesta de mayor potencia. Está disponible en versiones como RS y LTZ, que ofrecen diferentes elementos de equipamiento y diseño.

Finalmente, aparece el Volkswagen Polo, que cuenta con versiones equipadas con motor 1.0 TSI turbo, como Comfortline y Highline. Este vehículo combina un tamaño adecuado para la ciudad con características que permiten utilizarlo también en trayectos por carretera.

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Es importante tener en cuenta que un motor de menor cilindrada no garantiza por sí solo un menor gasto de gasolina. El consumo también depende del tráfico, el peso del vehículo, el mantenimiento, la velocidad y los hábitos de conducción. Por eso, antes de comprar, conviene revisar el rendimiento reportado para cada versión y compararlo con las necesidades de uso.

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