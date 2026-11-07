La compra de carros híbridos y eléctricos en Colombia podría convertirse en una decisión más costosa si el Congreso aprueba la Ley de Rescate Económico que presentó el Gobierno Nacional. La iniciativa contempla eliminar el beneficio tributario que actualmente permite a estos vehículos tener un IVA diferencial del 5 % y llevarlos a la tarifa general del 19 %, una modificación que preocupa a las marcas y al sector automotor por sus posibles consecuencias en las ventas.

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El cambio representaría un aumento de 14 puntos porcentuales en el impuesto que pagan estos automotores. Para dimensionar el impacto, la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) puso como ejemplo un vehículo que actualmente cuesta 100 millones de pesos y que, con la modificación, podría llegar a los 114 millones de pesos. Es decir, el comprador tendría que disponer de 14 millones de pesos adicionales para adquirir el mismo modelo.

La propuesta también encendió las alertas entre los concesionarios, que consideran que el encarecimiento podría frenar el crecimiento que ha tenido este segmento en el mercado colombiano. De hecho, Aconauto estima que las ventas de vehículos híbridos y eléctricos podrían caer hasta un 40 % si se elimina el beneficio tributario.

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La preocupación no es menor, pues estas tecnologías han ganado terreno durante 2026. Según cifras de Fenalco y la Andi, entre enero y septiembre se matricularon 114.255 vehículos eléctricos e híbridos en Colombia: 39.784 completamente eléctricos y 74.471 híbridos. En conjunto, representaron el 46.2 % de los vehículos nuevos registrados durante ese periodo.

Además, los eléctricos tuvieron un crecimiento del 221.7 % frente a los primeros nueve meses de 2025, mientras que los híbridos aumentaron sus matrículas en un 60.7 %. Estas cifras muestran el espacio que han ganado las tecnologías electrificadas entre los compradores colombianos.

¿Qué pasaría con los precios de los carros híbridos y eléctricos?

La modificación tributaria afectaría directamente el precio que deben asumir los compradores, especialmente en los modelos de entrada, donde el valor de adquisición es uno de los factores determinantes.

Por ejemplo, un automóvil que cuesta 100 millones de pesos podría pasar a valer alrededor de 114 millones de pesos, según la estimación presentada por Aconauto. El valor definitivo dependerá de la base gravable y de cómo las marcas e importadores trasladen el cambio del impuesto al precio final.

El proyecto también contempla retirar la tarifa preferencial para otros elementos relacionados con estas tecnologías, como motores, baterías y cargadores.

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Por ahora, los compradores no deben asumir este incremento, pues la iniciativa todavía necesita la aprobación del Congreso. Sin embargo, el debate ya genera preocupación en el sector automotor, que advierte sobre el riesgo de frenar un mercado que durante 2026 ha tenido un crecimiento importante.

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