El mercado automotor colombiano ha tenido un gran rendimiento a lo largo del año, pues durante todo 2026 se han matriculado muchos vehículos nuevos de las diferentes marcas, ya sea eléctricos, híbridos o de combustión normal.

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Sin embargo, en muchas personas sigue la creencia de que para comprar un carro nuevo hay que endeudarse por muchos años, pero hay algunas versiones que no son tan costosas y por eso se pueden presentar como una gran alternativa para los colombianos.

De hecho, son carros que no son muy grandes, pero sirven a la perfección para las ciudades e incluso para viajar por carretera, ya que tampoco consumen mucho.

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El más barato de las tres marcas mencionadas es el Kia Picanto, un vehículo que se vende desde los 57’990.000 pesos en Colombia. En su versión 2027 viene en colores verde, gris, blanco, rojo y negro y sorprende, sobre todo, por su seguridad, teniendo en cuenta que está hecho de acero de ultra resistencia, sistema de frenos ABS, seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad.

Además, es motor 1.0, que lo hace bastante económico en cuanto a consumo sin necesidad de perder potencia en la vía para cuando sea necesario.

El que sigue en precio es el Hyundai Grand I10, un automóvil que se consigue desde los 59’990.000 pesos. Este viene con ABS, control electrónico de estabilidad, sistema de sujeción infantil y 6 bolsas de aire. En cuanto al motor, es de 1.0 que alcanza los 65 caballos de fuerza y 94.1 rpm, agregando que su caja es de cinco velocidades y la capacidad del baúl es de 360 litros.

Finalmente, el más económico de la marca Mazda es el Mazda 2, un carro de 76’950.000 pesos que gusta por su diseño, principalmente, puesto que es muy característico de la marca y mantiene su comodidad pese a su tamaño.

Este vehículo viene equipado con un motor 1.5 o 2.0, dependiendo de la versión, de seis velocidades. De hecho, este nuevo motor entrega 140 caballos de fuerza, lo cual lo hace de los más rápidos en el segmento con la garantía de que va a ofrecer la potencia necesaria en cualquier terreno.

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Estas son algunas alternativas que tienen los colombianos que quieren estrenar carro, pero sin necesidad de gastar más de 100’000.000 de pesos, que es lo que suelen estar los vehículos último modelo.

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