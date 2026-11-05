Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, las autoridades han intensificado la vigilancia a los motociclistas que circulan con escapes modificados u otras alteraciones en sus vehículos. Esta medida busca controlar el ruido excesivo y proteger la seguridad vial, así como la tranquilidad de los habitantes. Según declaraciones del funcionario Camilo Martínez, publicadas recientemente, los conductores sorprendidos con estos cambios se exponen a sanciones económicas considerables y procedimientos administrativos adicionales.

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De acuerdo con la información oficial suministrada, la multa impuesta por esta infracción puede ascender a $635.000, valor equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes. A este pago inicial, los infractores deben sumar el costo de la grúa, que es de $172.000, y el valor diario por parqueadero, que alcanza los $65.000 por cada día que la motocicleta permanezca en los patios oficiales. Si se suman estos montos, el pago total que podría verse obligado a cubrir un motociclista al momento de la inmovilización se acerca a $872.000, sin contar los días adicionales que la moto permanezca retenida, los cuales aumentarían el costo por concepto de parqueadero.

La sanción impuesta no termina simplemente con la cancelación de la multa y los gastos asociados a la inmovilización. La Secretaría de Movilidad de Ibagué ha establecido que para recuperar la moto retenida, el propietario debe asegurar que el vehículo regrese a sus condiciones técnico-mecánicas originales. Es decir, no basta con pagar la infracción; se debe realizar el procedimiento de revisión y, si es necesario, desmontar cualquier modificación, especialmente aquellas en el sistema de escape que puedan haber generado ruido excesivo.

Camilo Martínez explicó que la alteración de las condiciones técnico-mecánicas representa una acción que afecta tanto la seguridad vial como el bienestar colectivo, por lo que los controles serán permanentes en la ciudad para detectar este tipo de casos. Así, la política de inmovilización y sanción busca corregir conductas y fomentar el respeto por las normas de tránsito, asegurando el cumplimiento de los estándares exigidos para circular en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto vale la multa por escape modificado en Ibagué y qué incluye?

El valor de la multa por tener un escape modificado en Ibagué es de aproximadamente $635.000. Esta cifra corresponde a quince salarios mínimos legales diarios vigentes según la información suministrada por las autoridades. Además del comparendo, el conductor debe asumir el costo de la grúa, que es de $172.000, y el parqueadero diario, que cuesta $65.000, lo que puede elevar el monto inicial a cerca de $872.000, sin incluir los días adicionales de retención del vehículo.

¿Qué debe hacer un motociclista para recuperar su moto inmovilizada en Ibagué?

Después de pagar la multa y los valores por grúa y parqueadero, el motociclista debe demostrar que su vehículo ha regresado a las condiciones técnico-mecánicas originales. Según la Secretaría de Movilidad, solo así se autoriza la entrega de la motocicleta. Esta condición busca asegurar que se eliminen todas las modificaciones, especialmente en el sistema de escape, que puedan afectar la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.