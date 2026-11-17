Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró públicamente que su proyecto de ley de rescate fiscal no contempla establecer un impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % sobre productos pertenecientes a la canasta familiar. Este anuncio lo hizo durante la presentación de los que considera los principales avances de su gobierno en los primeros 100 días de mandato en la Casa de Nariño. De acuerdo con lo expuesto en medios como El Espectador, el presidente busca articular esfuerzos y lograr un consenso durante el trámite legislativo de la ley de ajuste fiscal.

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La ruta planteada por el Ejecutivo para fortalecer las finanzas públicas incluye, como primer paso, una reunión de trabajo prevista para el martes 17 de noviembre entre los congresistas de las comisiones económicas y el Ministerio de Hacienda. En este encuentro participarán los ponentes designados por el Gobierno para analizar los cambios propuestos tanto en el sistema de impuestos como en el manejo del gasto público.

En cuanto a la composición de las comisiones responsables del análisis, en la tercera del Senado figuran David Barguil (Partido Conservador) y Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático) como coordinadores, acompañados por siete ponentes de diversas colectividades. En la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca (Cambio Radical) coordinará la comisión, también con siete ponentes de distintas tendencias políticas. En la Comisión Cuarta y su par en la Cámara habrá un esquema similar, mostrando una amplia representación multipartidista.

Después del anuncio de no incluir IVA a los productos de la canasta familiar ni a los insumos agropecuarios, miembros destacados del Partido Conservador manifestaron su respaldo a la propuesta gubernamental. Según palabras citadas por El Espectador, consideran que en medio de la crisis económica la prioridad debe ser proteger tanto el bolsillo de las familias como la producción nacional.

Además, los acercamientos entre el alto Gobierno y la bancada del Centro Democrático quedaron en evidencia durante un reciente encuentro en Rionegro (Antioquia), donde participaron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior Alejandro Ordóñez, diversos congresistas y el exmandatario Álvaro Uribe. Tras la reunión se manifestó optimismo respecto al trámite de una reforma que no perjudique a los sectores sociales.

La respuesta positiva de distintas colectividades políticas permite observar una bancada más cohesionada en torno al Ejecutivo, al tiempo que el ministro Alejandro Ordóñez asume la tarea de seguir buscando apoyos entre partidos clave como el liberal, La U y Cambio Radical, para destrabar el curso de la reforma fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica que la canasta familiar no pague IVA en la reforma fiscal?

Que la canasta familiar no pague IVA significa que los productos básicos de consumo para los hogares no tendrán un incremento en su precio por carga tributaria, según el proyecto presentado por el presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con El Espectador, esta decisión busca evitar que la propuesta de rescate fiscal afecte a los sectores más vulnerables de la población, así como proteger la producción nacional.

¿Quiénes son los principales coordinadores y ponentes del ajuste fiscal en el Congreso?

Según El Espectador, la coordinación y ponencia del ajuste fiscal recaen en figuras como David Barguil (Partido Conservador) y Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático) en el Senado, junto con Carlos Cuenca (Cambio Radical) en la Cámara, además de una amplia representación de ponentes de partidos como La U, Pacto Histórico, Alianza Verde y otros. Esta distribución busca asegurar el debate y análisis de la reforma desde múltiples perspectivas parlamentarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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