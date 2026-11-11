Por: El Espectador

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El ambiente político alrededor del proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella se muestra lleno de desacuerdos y falta de consensos en el Congreso. Uno de los hechos que marca la discusión es la ausencia de representantes del Centro Democrático entre quienes liderarán el debate, ya que ningún miembro de ese partido aceptó asumir la coordinación de las ponencias, una tarea que recae ahora en el partido Conservador y en Cambio Radical, según información de las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado.

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David Barguil, del partido Conservador y presidente de la Cámara, y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, estarán al frente de la elaboración de las ponencias, papel clave en la discusión sobre el proyecto que el Ejecutivo busca acelerar con mensaje de urgencia. Esta situación contrasta con el manejo que tuvo la ley de sometimiento, donde el Centro Democrático sí tomó la coordinación. Hasta el momento, no se confirma la participación de esa colectividad en el caso de la ley fiscal, y se suma que tampoco otros partidos oficialistas han tomado un papel central en el debate.

Sobre el contenido del proyecto, se mantienen críticas. El senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso y miembro del Centro Democrático, recalcó que "los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe" y explicó que es necesario reducir el tamaño del Estado para recortar costos. El Partido Liberal, por su parte, reconoce la urgencia de abordar el déficit fiscal pero advierte sobre la necesidad de revisar los efectos del proyecto sobre las familias, la producción local y el comercio, postura que manifestaron poco después de una reunión de bancadas con el Ejecutivo, a la cual no acudió el presidente De la Espriella. Este encuentro evidenció la falta de acuerdos previos para la discusión en el Congreso.

El Centro Democrático, aunque afirma estar dispuesto a apoyar al Gobierno, prepara propuestas alternativas, según lo anunciado por el expresidente Álvaro Uribe, debido a diferencias internas sobre el impacto de varios impuestos y la necesidad de un enfoque diferente. Una posición similar tomó el Partido Conservador que, aunque David Barguil es uno de los ponentes, busca presentar otro planteamiento que evite la carga fiscal sobre la canasta familiar y otros bienes esenciales. Efraín Cepeda, jefe de esa colectividad, aclaró que buscan reemplazar los ingresos esperados por el Gobierno con otros mecanismos, en lugar de gravar productos básicos.

En contraste, el partido Salvación Nacional se muestra más alineado con el Ejecutivo. Sara Castellanos, senadora de esta bancada, manifestó a El Tiempo que el país enfrenta riesgos de recesión y que su tarea será revisar de manera detallada cada artículo del proyecto para encontrar alternativas de ingreso.

La incertidumbre también pesa sobre el trámite legislativo: aún se discute si el debate debe ser llevado en las comisiones económicas conjuntas o en las terceras. Según la Cámara de Representantes, se recomienda asignarlo a las comisiones económicas terceras y cuartas y que los temas tributarios sean votados en la Comisión Tercera. Todo esto ocurre en un contexto preelectoral, lo que dificulta la toma de decisiones impopulares, como aumentar impuestos a productos de la canasta básica, y pone en manos del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, la responsabilidad de buscar los acuerdos necesarios para que la ley avance.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles partidos lideran el debate sobre la ley de rescate fiscal en el Congreso?

De acuerdo con las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado, la responsabilidad de liderar la discusión de la ley de rescate fiscal está en manos de representantes del partido Conservador y de Cambio Radical, específicamente David Barguil y Carlos Mario Farelo. El Centro Democrático, que en discusiones anteriores tomó este rol, en esta ocasión decidió no asumir dicha coordinación.

¿Qué posición tienen los partidos frente al aumento de impuestos de la ley de rescate fiscal?

Las posturas de los partidos varían ampliamente: tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador han expresado su preocupación por el posible aumento de impuestos sobre productos de la canasta familiar, y preparan propuestas alternativas al proyecto del Gobierno. Por otra parte, el partido Salvación Nacional respalda la iniciativa, argumentando la urgencia de evitar riesgos económicos para el país. El Partido Liberal considera que deben evaluarse los efectos sobre los hogares y sectores productivos antes de tomar una decisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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