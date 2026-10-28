Por: El Espectador

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Fuad Char, un reconocido empresario de Barranquilla y una de las figuras con mayor influencia en el partido Cambio Radical, manifestó que los sectores políticos de derecha y centro-derecha deben unirse para afrontar las próximas elecciones regionales programadas para 2027. Char, según recoge El Espectador, expresó que esas alianzas son necesarias para formar una fuerza capaz de equilibrar el avance de la izquierda en el país, tomando como referencia el precedente de las elecciones presidenciales en las que Abelardo de la Espriella salió victorioso en las urnas.

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Durante declaraciones hechas tras el lanzamiento del libro ‘Las otras rayas del tigre’, del periodista Óscar Montes, en Barranquilla, Char sostuvo que espera que en las futuras elecciones regionales se amplíe la mayoría de la derecha y centro-derecha, mientras que la izquierda disminuya de manera notable. Esta postura refleja el interés de Cambio Radical por consolidar su poder en escenarios locales, como también el análisis de posibles alianzas con sectores afines a Abelardo de la Espriella. El partido de De la Espriella, Defensores de la Patria, participará por primera vez con avales regionales en los próximos comicios de octubre, según lo informó la misma fuente.

Char, en sus palabras, enfatizó que ya se están discutiendo alianzas con grupos que comparten una visión política similar, con el objetivo de mantener la presencia y el control de las administraciones locales. Estas conversaciones y estrategias surgen en un momento de transición para Cambio Radical, que busca un nuevo rumbo tras la muerte de su líder natural, Germán Vargas Lleras. Ahora, el partido está bajo el liderazgo de Enrique Vargas y cuenta con el apoyo de Clemencia Vargas.

Actualmente, Cambio Radical mantiene una representación de 7 senadores y 12 representantes a la Cámara, un número menor en comparación con los 12 senadores y 21 representantes obtenidos en las elecciones legislativas de 2022. Esta disminución en su bancada refuerza la necesidad de consolidar alianzas para recuperar el terreno perdido y fortalecer su posición de cara a las próximas elecciones regionales.

De acuerdo con El Espectador, el debate político y la posibilidad de nuevas coaliciones marcan el panorama actual entre los sectores de derecha y centro-derecha.

¿Qué significa la alianza entre partidos de derecha y centro-derecha según Fuad Char?

Según las declaraciones de Fuad Char recogidas por El Espectador, la alianza busca formar una fuerza política capaz de equilibrar la influencia de la izquierda en futuras elecciones. Este acuerdo se traduce en conversaciones y vínculos estratégicos entre Cambio Radical y partidos como Defensores de la Patria, de Abelardo de la Espriella, para consolidar el poder y mantener el control en gobiernos locales.

¿Cómo ha cambiado la representación de Cambio Radical en el Congreso tras las elecciones de 2022?

De acuerdo con los datos de El Espectador, Cambio Radical tuvo una reducción importante en su representación, pasando de 12 a 7 senadores y de 21 a 12 representantes a la Cámara después de las elecciones legislativas de 2022. Esta disminución explica el interés especial del partido por fortalecer nuevas alianzas que les permitan recuperar y mantener influencia política en los escenarios regionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.