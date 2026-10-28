El empresario y dirigente político Fuad Char, uno de los barones electorales más influyentes del Caribe y líder de la Casa Char, rompió su tradicional hermetismo ante los medios de comunicación en Barranquilla para entregar un tajante análisis sobre el rumbo político de Colombia. En sus declaraciones, el cacique de Cambio Radical proyectó el panorama para los comicios regionales de 2027 y dio por concluida la hegemonía del proyecto político encabezado por el expresidente Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su encuentro con la prensa, el jefe político se mostró categórico al evaluar el desgaste del petrismo en el escenario nacional, señalando que los recientes escándalos de corrupción que han salpicado a esa colectividad inclinarán la balanza en favor de los sectores de oposición en la contienda electoral que se avecina.

Fuad Char evaluó las dinámicas de poder actuales y sentenció el futuro del movimiento oficialista de cara a las elecciones departamentales y municipales:

El pronunciamiento del empresario cobra relevancia tras asumir la codirección de Cambio Radical junto a Enrique Vargas Lleras tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Su liderazgo en la colectividad busca recomponer las fuerzas del partido de cara a los retos institucionales de los próximos años, en un contexto donde la centroderecha ostenta la Presidencia de la República con Abelardo De La Espriella y consolida mandatos locales en capitales estratégicas como Bogotá, Medellín, Cali y la propia Barranquilla.

En el plano local, Char abordó con prudencia las cartas que baraja la colectividad para definir la sucesión de la Gobernación del Atlántico, actualmente bajo el mandato de Eduardo Verano de la Rosa, así como el relevo en la Alcaldía de Barranquilla al término del periodo de Alejandro Char. Al ser indagado sobre nombres puntuales como el de Luis Eduardo Díaz Granados para la gobernación, el dirigente evitó adelantar decisiones definitivas al señalar que no conoce aún los planes del excongresista.

El anuncio de la Casa Char se produce además en medio de las complejas realidades judiciales y personales que atraviesa la familia en el Caribe. Mientras Alejandro Char se alista para un retiro temporal del escenario público al culminar su mandato municipal, el exsenador Arturo Char enfrenta la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, entidad que dejó en firme el llamado a juicio en su contra por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados. Pese a que el procesado afronta el trámite en libertad, la resolución de su expediente en la alta corte definirá el mapa de poder interno de la colectividad en los próximos meses.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.