El aumento del salario mínimo de 12% para 2027 podría generar una presión adicional de entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales en la inflación, según un análisis de Bancolombia.

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Con este incremento, el salario básico pasaría de $1.750.905 a $1.961.014, sin incluir el auxilio de transporte.

La discusión salarial comenzará en medio de una inflación que llegó a 6,30% anual en octubre y que, según las proyecciones del Banco de la República, cerraría 2026 en 7,1%.

Bancolombia estima que el referente técnico para negociar el aumento es de 8,4%, resultado de sumar una inflación esperada de 6,7% y una productividad de 1,7%.

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El análisis señala que cada punto porcentual en que el incremento supere ese referente podría sumar 0,15 puntos porcentuales al IPC.

En 2026, el aumento de 23% del mínimo habría aportado cerca de 2,5 puntos porcentuales a la inflación, especialmente por los costos de sectores intensivos en mano de obra.

Las propuestas para 2027 muestran diferencias entre las partes: los gremios plantean un aumento de entre 8% y 9,5%, mientras que la CUT propone 38,5%, lo que llevaría el salario a unos $2,42 millones.

Un incremento de 8% no generaría presiones adicionales frente al referente técnico, mientras que uno de 10% podría sumar entre 0,2 y 0,5 puntos al IPC.

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