La negociación del salario mínimo para 2027 en Colombia enfrenta posiciones muy distantes entre empresarios, economistas y sindicatos.

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Mientras los expertos plantean incrementos de entre 7 % y 10 %, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone un aumento de 38,5 %, al considerar que todavía existe una brecha para alcanzar el denominado salario mínimo vital.

Con el incremento defendido por los gremios y analistas, el salario básico, que actualmente ronda los $1,75 millones sin auxilio de transporte, quedaría entre $1,87 millones y $1,93 millones.

El Banco de Bogotá calcula que un ajuste cercano al 8 % sería técnicamente razonable, teniendo en cuenta una inflación proyectada de 6,8 % y una productividad de 1,2 %.

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El Consejo Gremial Nacional plantea un aumento máximo del 7 %, mientras Fenalco considera que no debería superar el 9 %. Otros expertos advierten que un incremento superior a los criterios técnicos podría presionar la inflación, aumentar los costos empresariales y afectar la generación de empleo formal.

Por su parte, la CUT, liderada por Fabio Arias, sostiene que deben sumarse 32 puntos pendientes a la inflación, lo que llevaría su propuesta hasta el 38,5 %.

La Comisión de Concertación tendrá plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. Si no hay consenso, el Gobierno deberá establecer el aumento por decreto.

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