Por: Noticiero 90 minutos

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El Congreso de la República debate actualmente una propuesta del Gobierno nacional que podría cambiar de forma significativa los precios de varios productos de la canasta familiar en Colombia. Esta iniciativa, enmarcada en la denominada ley de rescate económico, contempla aplicar un impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % sobre alimentos como miel, tomate, cebolla, repollo, pepino, ciertas hortalizas, coco, banano, cítricos y uvas, así como sobre sal, semillas y abonos, todo según información reportada por Noticiero 90 Minutos. De ser aprobada, la medida implicaría un aumento en el costo de estos alimentos esenciales, lo cual ha despertado alarma entre varios sectores.

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El impacto de este nuevo esquema impositivo ha sido fuertemente cuestionado en el Congreso. Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, alertó sobre la afectación directa que tendría sobre los hogares más vulnerables, expresando que subir el impuesto a productos básicos “le van a subir al café, al chocolate, le van a subir los impuestos a los más pobres, a los obreros”.

No obstante, el proyecto contempla mecanismos de compensación. Uno de ellos es la devolución anticipada del IVA a los hogares de menores ingresos, lo que, según el vicepresidente José Manuel Restrepo, favorecería a cerca de 19 millones de colombianos calificados como los más vulnerables y pobres, quienes actualmente pagan IVA y, de acuerdo con la propuesta, lo recibirían de vuelta.

Adicionalmente, la ley prevé modificar los aportes al sistema de salud. Si se aprueba, desde el primero de enero de 2027 los empleados que perciban más de $3.500.000 mensuales aportarían el 4 % de su salario al sistema de salud, buscando ampliar la base contributiva.

La propuesta incluye también recortes en el gasto público, con el objetivo de hacer más eficiente la administración estatal. Se plantea reducir en un 20 % la nómina y en un 50 % los contratos de prestación de servicios profesionales para 2028, una decisión respaldada públicamente por el senador Enrique Gómez, quien considera que las medidas buscan acabar con el gasto “inoficioso, gasto suntuario que hace el Estado colombiano y que no beneficia a la mayoría de los colombianos”.

Pese a lo anterior, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió cautela y un análisis detallado de la iniciativa, recordando su compromiso de no apoyar proyectos que impliquen más gastos para los ciudadanos.

De momento, todos estos planteamientos corresponden únicamente a propuestas. El articulado debe ser debatido y eventualmente modificado en el Congreso antes de convertirse en ley. Así, el futuro de esta serie de reformas permanece abierto a la deliberación legislativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles productos de la canasta familiar serían gravados con el 19 % de IVA según la propuesta?

Según el proyecto de ley de rescate económico, productos como miel, tomate, cebolla, repollo, pepino, algunas hortalizas, coco, banano, cítricos, uvas, sal, semillas y abonos serían sujetos a un IVA del 19 %, afectando su precio final para los consumidores.

¿En qué consiste la devolución anticipada del IVA para hogares de bajos ingresos?

De acuerdo con el vicepresidente José Manuel Restrepo, la devolución anticipada del IVA está dirigida a unos 19 millones de colombianos en situación vulnerable, quienes recibirían una compensación para mitigar el efecto del impuesto sobre productos básicos, suponiendo un alivio para los hogares de menores recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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