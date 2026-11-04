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El Gobierno colombiano enfrenta una coyuntura financiera compleja, caracterizada por un elevado déficit fiscal y un alto nivel de endeudamiento, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Frente a este escenario, el Ejecutivo ha presentado la Ley de Rescate Económico, cuyo propósito es estabilizar las finanzas públicas y fortalecer los recursos estatales. Esta ley propone reducir el gasto público, hacer ajustes tributarios y crear incentivos para la inversión extranjera, todo con el fin de recuperar la solidez económica nacional.

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Entre las medidas más relevantes se encuentra la disminución del gasto en nómina estatal, que se proyecta en un 20% para el año 2028, junto con un recorte del 15% de toda la estructura del Estado. De igual manera, se eliminarán tarifas diferenciadas de IVA (Impuesto al Valor Agregado) y se aplicará la tarifa general del 19% a productos antes exentos, como el arroz, las carnes, el café y bebidas alcohólicas, además de servicios de salud y vigilancia. Esta decisión, según explican expertos como Luis Felipe Gómez Morales de la Universidad Autónoma de Occidente, implica un encarecimiento directo de la canasta familiar, afectando incluso a los hogares de menores ingresos. Para mitigar el impacto, el Gobierno prevé devolver el IVA a los estratos 1 y 2 a partir de 2028.

Se plantean, igualmente, cambios en el impuesto de renta para personas naturales, ampliando la base gravable al reducir los límites de rentas exentas, lo que significa que más ciudadanos tendrán que tributar y quienes ya lo hacen pagarán más. Adicionalmente, se aumentarán progresivamente los aportes a salud para empleados e independientes que ganen más de dos salarios mínimos, buscando fortalecer el sistema de salud y garantizar su cobertura. En paralelo, desaparecerá el componente inflacionario que excluía parte de los rendimientos financieros de la tributación, incrementando el impuesto a los ingresos por ahorros y CDT.

Para las empresas, la ley introduce el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que contempla una reducción gradual del impuesto de renta al 31%. Sin embargo, limita la exoneración de aportes a entidades como ICBF y SENA únicamente a empleados con menos de dos salarios mínimos, incrementando el costo de nómina para pequeñas y medianas empresas. El proyecto también habilita planes de pago flexibles para deudas tributarias pendientes y establece recortes significativos en transferencias y contratos estatales, con un ajuste fiscal que explica el 70% de la estrategia gubernamental.

Hasta el momento, la Ley de Rescate Económico sigue en evaluación en el Congreso y ha generado debates por la magnitud de sus implicaciones en distintos sectores sociales y económicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la Ley de Rescate Económico al IVA y la canasta familiar en Colombia?

La Ley de Rescate Económico propone eliminar tarifas especiales del IVA y establecer una tarifa del 19% para productos y servicios que antes estaban exentos, incluyendo alimentos básicos como arroz, pan, huevos y carnes. Expertos sostienen que esta medida incrementará el costo de la canasta familiar, impactando a todos los hogares, especialmente a los de menores ingresos. Para contrarrestar el golpe, el Gobierno ha anunciado la devolución del IVA por persona para los estratos más bajos a partir de 2028.

¿Cuáles son los cambios en el impuesto de renta para personas naturales con la nueva ley?

La ley reduce los topes de renta exenta, lo que implica que más personas naturales deberán pagar impuesto de renta y quienes ya tributan verán incrementados sus pagos. Además, se eliminan exclusiones por componente inflacionario en los rendimientos financieros, y se incrementan los aportes a salud para quienes ganen más de dos salarios mínimos, afectando el flujo de caja de los trabajadores formales e independientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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