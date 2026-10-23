El aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 comienza a despertar posiciones entre los representantes del sector empresarial. Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, planteó que el incremento podría ubicarse entre el 8,5 % y el 9 %.

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El directivo se refirió al tema durante el Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol, y defendió que la negociación tenga en cuenta tanto las condiciones económicas del país como la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Su planteamiento consiste en retomar como referencia la inflación y la productividad, con la posibilidad de sumar algunos puntos adicionales. De acuerdo con Mora, el objetivo debe ser compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sin perder de vista el contexto económico.

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“Compensarles con la sumatoria de la inflación, la productividad y tal vez unos pequeños puntos”, explicó el banquero al referirse a los criterios que, en su opinión, deberían orientar la discusión.

Acá, sus declaraciones:

Alza en el salario mínimo: el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dio una cifra alrededor de la cual debería ser el incremento que defina la mesa de negociación tripartita entre empresarios, Gobierno y sindicatos. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/RugOkgYeMK — Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026

¿De dónde sale el cálculo de un aumento de hasta 9 % en el salario mínimo?

Mora explicó su estimación a partir de una inflación del 6,29 % y una productividad que ubicó entre el 1,5 % y el 2 %. Al sumar esas variables, el resultado se acercaría al rango de incremento que mencionó.

Sin embargo, ese cálculo corresponde al planteamiento del directivo y no constituye una cifra oficial ni un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. El porcentaje definitivo dependerá de la negociación y de los indicadores que se tengan en cuenta.

El banquero también señaló que el salario mínimo tiene una dimensión social, pues para numerosas familias representa su principal fuente de ingresos. Por eso, consideró que la discusión no debería limitarse a las variables técnicas.

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