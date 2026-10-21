Por: VALORA ANALITIK

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La discusión del salario mínimo en Colombia es clave para definir el incremento de las mesadas en Colpensiones, de la mano con el dato de inflación con el que cierre el país.

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La norma establece que el aumento del salario mínimo aplica para los jubilados que perciben hasta dicho monto, mientras que a quienes reciben un valor superior se les ajusta según la variación de la inflación.

Colpensiones podría subir mesadas entre 8 % y 10 % en 2027

Colpensiones se prepara para este ajuste en ambos frentes, pero enfoca su atención principalmente en el comportamiento del salario mínimo, cuyo incremento proyectado se situaría entre el 8 % y el 10 %.

El grueso de los analistas y empresarios señala que este ajuste debe ser lo más moderado posible, con el fin de evitar presiones adicionales sobre los costos empresariales y la inflación.

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Adicionalmente, la ministra del Trabajo, Natalia López, expuso ante el Congreso de la República que Colpensiones enfrenta un déficit presupuestal directo proyectado de $4,84 billones para el año 2027, asignado a sus gastos de funcionamiento y aseguramiento para el pago de las mesadas.

Un punto clave para Colpensiones en la definición del aumento de las mesadas se centra en la elevada proporción de pensionados que devengan un salario mínimo, la cual se calcula en aproximadamente el 60,8 %.

(Vea también: Colpensiones desmiente rumores sobre cambios en pagos de pensiones y aclara otro tema clave)

Datos del fondo público muestran que esta situación provoca que los incrementos en el salario mínimo por encima de la inflación prevista eleven automáticamente el pasivo pensional a cargo del Estado.

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