Con el cierre de año cada vez más cerca, los pensionados de Colpensiones ya tienen claro cuándo podrán disponer de sus mesadas. El cronograma para octubre, noviembre y diciembre de 2026 no tendrá modificaciones y también contempla el pago de la llamada prima de Navidad o mesada 13.

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Fechas de pago de Colpensiones en 2026

Las fechas previstas para los últimos meses del año son:

Octubre: la mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre.

Noviembre: la mesada ordinaria y la mesada 13 podrán cobrarse desde el lunes 30 de noviembre.

Diciembre: la mesada correspondiente a este mes estará disponible desde el miércoles 30 de diciembre.

Aunque estas son las fechas establecidas, la disponibilidad efectiva del dinero puede depender de la modalidad de pago y de los tiempos manejados por cada entidad financiera.

El anuncio también busca despejar las dudas que habían surgido sobre los recursos destinados a cubrir las obligaciones pensionales durante el último trimestre del año. En ese sentido, los ministerios de Trabajo y Hacienda aseguraron que están garantizados los recursos para atender los pagos correspondientes.

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¿Quiénes reciben la prima de Navidad?

La mesada 13, conocida popularmente como prima de Navidad, corresponde a una mensualidad adicional de la pensión para quienes cumplen las condiciones establecidas por la legislación. Este beneficio puede cobijar a pensionados por vejez, invalidez o sobrevivientes, de acuerdo con las características de cada prestación.

Para muchos beneficiarios, este ingreso representa un respaldo adicional durante diciembre, especialmente por el aumento de gastos asociado con las celebraciones de fin de año, compromisos familiares y obligaciones económicas.

Finalmente, Colpensiones mantiene el calendario anunciado y recomendó a los pensionados consultar directamente los canales oficiales de la entidad ante cualquier cambio o información relacionada con sus pagos. La mesada 13, para quienes tienen derecho a ella, está incluida en el cronograma de noviembre.

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