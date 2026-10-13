Colpensiones confirmó que el calendario de pagos de las mesadas pensionales para el último trimestre de 2026 se mantiene sin modificaciones.

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La entidad aclaró que no habrá nuevos trámites ni requisitos adicionales para que los beneficiarios reciban sus prestaciones, ante versiones sobre supuestos cambios en los desembolsos.

Según el comunicado difundido el 9 de octubre, la mesada de octubre estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre.

En noviembre, los pensionados recibirán tanto la mesada ordinaria como la mesada 13, conocida como prima, a partir del lunes 30 de noviembre. Por su parte, el pago correspondiente a diciembre podrá cobrarse desde el miércoles 30 de ese mes.

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La administradora también desmintió que vaya a exigir certificados de supervivencia para autorizar los desembolsos. Por lo tanto, los pensionados no deberán realizar este trámite adicional para acceder a sus recursos durante el cierre del año.

Colpensiones señaló que las versiones sobre modificaciones en el calendario y nuevas exigencias son inexactas.

Asimismo, recomendó a los beneficiarios consultar los canales oficiales de la entidad para verificar la información relacionada con sus pagos y evitar confusiones por rumores.

Con esta aclaración, la entidad busca brindar tranquilidad a los pensionados y garantizar que conozcan las fechas previstas para recibir sus mesadas durante octubre, noviembre y diciembre, sin cambios en la programación establecida ni requisitos adicionales.

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