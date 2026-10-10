Por: CENET

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Colpensiones ha emitido un pronunciamiento clave para tranquilizar a sus usuarios, asegurando que el cronograma de pagos de las mesadas pensionales y otras prestaciones reconocidas por la entidad permanece sin cambios. Según comunicó el 9 de octubre, Colpensiones desmintió categóricamente las versiones que apuntaban a posibles modificaciones en las fechas de pago y a la supuesta exigencia adicional de presentar certificados de supervivencia para recibir los recursos al cierre del año.

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La entidad aclaró, mediante un comunicado oficial, que los desembolsos correspondientes al último trimestre de 2026 se realizarán en las fechas que ya habían sido fijadas con anterioridad. Colpensiones invitó a los pensionados y beneficiarios a consultar toda la información relacionada con pagos y requisitos únicamente en fuentes oficiales, con el objetivo de evitar confusiones alimentadas por rumores que circularon recientemente en diferentes canales no institucionales.

Este comunicado responde directamente a la circulación de datos no confirmados sobre supuestos cambios en los calendarios de pago y sobre la implementación de nuevos requisitos para los pensionados. Frente a esas versiones, Colpensiones afirmó: “Colpensiones aclara que no se ha establecido esta exigencia y que los pensionados no deberán realizar dicho trámite para acceder a sus pagos.”

En cuanto a las fechas concretas ratificadas por la entidad, se precisa que la mesada correspondiente a octubre podrá cobrarse desde el 30 de octubre. Para noviembre, los pensionados recibirán no solo la mesada ordinaria, sino también la llamada mesada 13 o prima de fin de año, ambas disponibles a partir del 30 de noviembre. Finalmente, la mesada de diciembre estará disponible desde el 30 de diciembre. Todas estas fechas fueron confirmadas por Colpensiones en su comunicación oficial.

La entidad reiteró su compromiso con el pago oportuno de las prestaciones y destacó la importancia de evitar caer en desinformaciones. Además, recordó a los beneficiarios la importancia de constatar cualquier dato a través de los canales institucionales que dispone la entidad, a fin de evitar dudas o problemas no justificados.

De acuerdo con Colpensiones, este pronunciamiento busca proporcionar tranquilidad y certeza a quienes dependen de la entidad para su sustento y despejar cualquier incertidumbre generada por las informaciones erróneas que circularon recientemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Colpensiones exige certificado de supervivencia para el pago de mesadas en 2026?

No, Colpensiones aclaró que no se ha implementado la exigencia de presentar certificados de supervivencia para que los pensionados reciban sus mesadas correspondientes a los últimos meses de 2026. Según la información divulgada por la entidad, los pagos continuarán realizándose bajo el esquema habitual y no se requieren trámites adicionales.

¿Cuándo se pagan las mesadas y la prima de fin de año en Colpensiones?

De acuerdo con el cronograma confirmado por Colpensiones, la mesada de octubre estará disponible desde el 30 de ese mes. En noviembre se pagarán tanto la mesada ordinaria como la mesada 13 o prima de fin de año, a partir del 30 de noviembre. Finalmente, la mesada de diciembre podrá cobrarse desde el 30 de diciembre, según el comunicado oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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