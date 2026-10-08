Por: VALORA ANALITIK

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El debate sobre la edad de pensión en Colombia resurgió luego de que Iván Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señalara que ajustar ese requisito resulta vital para el sistema de jubilaciones.

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Según Lenis, los cambios demográficos y las diferencias en los pagos entre hombres y mujeres se encuentran entre las causas más relevantes.

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Centros de pensamiento como Fedesarrollo han propuesto que la edad de pensión en Colombia se incremente en tres años tanto para hombres como para mujeres, lo que fijaría el límite en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

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Otras posturas sobre subir la edad de pensión en Colombia

Otras propuestas plantean la opción de igualar la edad, lo que llevaría a las mujeres a cotizar para la pensión hasta los 62 años, manteniendo el mismo requisito de semanas.

La disminución en la tasa de natalidad, sumada al incremento en la expectativa de vida, obliga al Estado en su conjunto a evaluar opciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones.

Este debate se complementa con posturas que defienden la continuidad del sistema de solidaridad, mientras que gremios como Asofondos señalan que la solución radica en fortalecer el ahorro individual.

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Por el momento, el gobierno De la Espriella, a través del vicepresidente José Manuel Restrepo, descartó el respaldo a cualquier iniciativa orientada a modificar la edad de pensión en Colombia.

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