El sector transportador rechazó el nuevo cobro creado por la Alcaldía de Buenaventura para los vehículos de carga que movilicen mercancías desde o hacia las terminales portuarias.
La medida establece un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada transportada, lo que genera preocupación entre conductores y empresas del sector.
Según Colfecar, un tractocamión con capacidad para movilizar 30 toneladas tendría que asumir cerca de $127.050 adicionales por cada operación.
El gremio considera que este costo se suma a los aumentos que ya enfrenta la actividad, entre ellos los precios de los combustibles, peajes, salarios, obligaciones tributarias y costos financieros.
La preocupación también está relacionada con las congestiones, bloqueos y problemas de seguridad que afectan el ingreso y salida de mercancías de Buenaventura.
Para Colfecar, estos factores ya generan sobrecostos y reducen la competitividad del principal puerto del país.
El gremio advierte que el impacto no recaería únicamente sobre los transportadores.
Los mayores costos logísticos podrían trasladarse a importadores, exportadores, comerciantes y consumidores, aumentando el precio final de productos y servicios.
Por ello, Colfecar pidió suspender el cobro y abrir una mesa de concertación para revisar su metodología, destinación de recursos y justificación técnica antes de aplicarlo.
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