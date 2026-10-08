El sector transportador rechazó el nuevo cobro creado por la Alcaldía de Buenaventura para los vehículos de carga que movilicen mercancías desde o hacia las terminales portuarias.

Sigue a PULZO en Discover

La medida establece un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada transportada, lo que genera preocupación entre conductores y empresas del sector.

Según Colfecar, un tractocamión con capacidad para movilizar 30 toneladas tendría que asumir cerca de $127.050 adicionales por cada operación.

El gremio considera que este costo se suma a los aumentos que ya enfrenta la actividad, entre ellos los precios de los combustibles, peajes, salarios, obligaciones tributarias y costos financieros.

Lee También

La preocupación también está relacionada con las congestiones, bloqueos y problemas de seguridad que afectan el ingreso y salida de mercancías de Buenaventura.

Para Colfecar, estos factores ya generan sobrecostos y reducen la competitividad del principal puerto del país.

El gremio advierte que el impacto no recaería únicamente sobre los transportadores.

Los mayores costos logísticos podrían trasladarse a importadores, exportadores, comerciantes y consumidores, aumentando el precio final de productos y servicios.

Por ello, Colfecar pidió suspender el cobro y abrir una mesa de concertación para revisar su metodología, destinación de recursos y justificación técnica antes de aplicarlo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.