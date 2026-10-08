Everlast busca ampliar su presencia en Colombia y dejar de ser reconocida únicamente como una marca ligada al boxeo. La compañía considera al país uno de sus mercados estratégicos en Latinoamérica y trabaja en una expansión enfocada en fitness, training, wellness y lifestyle.

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Actualmente, Everlast cuenta con cinco tiendas propias en Colombia: tres en Bogotá, una en Medellín y una recientemente inaugurada en Cartagena.

La marca también fortalece su presencia mediante comercio electrónico, marketplaces y el canal multimarca, con una operación de e-commerce propia que tiene cobertura nacional.

La estrategia no se limita a aumentar el número de establecimientos, sino a construir una comunidad alrededor del entrenamiento y consolidar un crecimiento sostenible.

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Para ello, Everlast también desarrolla alianzas con gimnasios, coaches, atletas, comunidades de entrenamiento y organizadores de eventos deportivos.

Aunque el boxeo continúa siendo parte fundamental de su identidad, la compañía busca atraer nuevos consumidores mediante una propuesta más amplia bajo el concepto “Train for Life”, que plantea el entrenamiento como una preparación para la vida y no solo para competir.

En esa expansión se destaca la colaboración con Street Fighter, una colección dirigida especialmente a públicos jóvenes y digitales que combina boxeo, fitness, videojuegos, cultura urbana y moda deportiva.

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