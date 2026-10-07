El tejido empresarial colombiano y el sector privado se pusieron la camiseta para liderar la titánica tarea de reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Tras un maratónico Consejo de Ministros que se extendió por más de siete horas, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la conformación oficial de la junta directiva del denominado Fondo Milagro, un vehículo financiero estratégico que estará bajo la gerencia del empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe y que será operado a través de una fiducia en Fiducoldex.

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La gran sorpresa y el mayor atractivo institucional del nuevo fondo radican en la incorporación de pesados nombres del sector privado nacional para garantizar absoluta transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La junta directiva quedó integrada por Liliana Restrepo, fundadora de la emblemática cadena de restaurantes Frisby; el empresario textilero Arturo Calle; César Caicedo, presidente de Colombina; Germán Bahamón, en su calidad de presidente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC); y Carlos Ríos, director del Dapre, actuando como la representación oficial del Gobierno Nacional.

Durante su intervención en Mañanas Blu, Germán Bahamón destacó que la prioridad absoluta de este selecto grupo de empresarios será “acompañar en las decisiones directivas” al gerente, velando rigurosamente por el buen uso de los dineros destinados a devolverle la esperanza y un techo digno a las familias damnificadas. El Fondo Milagro tendrá injerencia directa sobre las zonas más golpeadas por la tragedia, abarcando el Eje Cafetero, el Chocó y el Valle del Cauca, además de atender afectaciones puntuales identificadas en departamentos vecinos como Tolima y Cauca.

Aunque la cuantía exacta de los recursos que administrará la fiducia aún está por definirse en la primera reunión oficial con el gerente y la junta recién nombrada, Bahamón aclaró que en este vehículo ya se están centralizando los aportes solidarios recibidos tanto del sector privado como de organizaciones internacionales. Asimismo, el dirigente gremial recordó que la Federación de Cafeteros no ha perdido tiempo y mantiene frentes activos de construcción de vivienda rural en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, respaldados por la experiencia previa acumulada tras el histórico terremoto de 1999 con el programa Forecafé.

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Con más de 12.000 viviendas cafeteras afectadas y más de un millar totalmente colapsadas tras la revisión georreferenciada de 22.000 predios rurales, el Gobierno apuesta a que la experiencia gerencial y la reputación intachable de figuras como Arturo Calle y Liliana Restrepo sirvan como un blindaje ético y operativo. El objetivo es acelerar una reconstrucción que se avizora compleja y prolongada, pero que promete ejecutarse con todo el rigor técnico necesario para levantar nuevamente a las regiones del occidente colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.