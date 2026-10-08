En Colombia, tres EPS han recibido durante 2026 prórrogas a sus intervenciones administrativas, mientras el Gobierno mantiene bajo vigilancia a varias entidades del sector.

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La medida más reciente corresponde a Capresoca EPS, cuya intervención fue extendida por un año, hasta octubre de 2027.

Con esta decisión, Capresoca se suma a Famisanar y Nueva EPS, cuyas intervenciones también fueron ampliadas.

Famisanar permanecerá intervenida hasta septiembre de 2027, mientras que Nueva EPS tendrá la medida vigente hasta abril de ese año.

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Según la Supersalud, actualmente siete EPS están bajo intervención administrativa: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS y S.O.S.

Capresoca atiende a más de 164.000 afiliados, principalmente en Casanare, y fue intervenida inicialmente en 2024 por dificultades financieras y administrativas.

De acuerdo con el asesor jurídico Jesús Albrey González, los problemas persisten y afectan aspectos financieros y de prestación del servicio, situación que también se refleja en PQR y tutelas.

El panorama financiero es uno de los principales motivos de preocupación. A cierre de 2025, Capresoca registraba un patrimonio negativo cercano a $205.000 millones y pérdidas de alrededor de $48.000 millones.

El experto señaló que la extensión busca mejorar la atención de los usuarios y corregir los desequilibrios de la entidad.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.