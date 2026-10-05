La Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave situación en la atención de usuarios de Nueva EPS en Manizales, donde más de 63.000 medicamentos se encuentran pendientes de entrega.

Sigue a PULZO en Discover

La cifra, reportada por el gestor farmacéutico Cafam con corte a enero de 2026, genera preocupación por posibles interrupciones en tratamientos médicos, especialmente entre pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

Durante una mesa de trabajo interinstitucional realizada en el Centro Regulador de Urgencias (Crue), también se evidenciaron problemas en la red hospitalaria.

Según lo expuesto, varias clínicas y hospitales de alta complejidad han suspendido servicios debido a las millonarias deudas acumuladas por Nueva EPS, mientras la entidad no tendría una red alterna suficiente para garantizar la atención.

Lee También

La Defensoría señaló que las dificultades administrativas y financieras de la EPS no pueden trasladarse a los pacientes y pidió garantizar la continuidad y oportunidad de los servicios de salud y la entrega de medicamentos.

Como resultado de la reunión, Nueva EPS se comprometió a presentar un plan de acción inmediato para solucionar el desabastecimiento y reactivar la red de servicios.

La Defensoría hará seguimiento al cumplimiento de estas medidas y verificará que las soluciones anunciadas se traduzcan en atención efectiva para los afiliados de Manizales y otros municipios de Caldas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.