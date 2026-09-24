Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La historia de Valentino Rodríguez, un bebé de apenas un año y medio que estaba hospitalizado en Floridablanca, Santander, llegó a su trágico desenlace este miércoles 23 de septiembre. El menor perdió la vida tras lidiar con graves complicaciones derivadas de una malformación vasolinfática en el lado derecho de su rostro, una problemática de salud que progresivamente afectó funciones vitales, especialmente su sistema respiratorio. El caso de Valentino conmovió a muchos ciudadanos en todo el país, quienes, de acuerdo con lo reportado, se unieron mediante mensajes y gestos de apoyo a su familia durante los difíciles meses de lucha por la salud del pequeño.

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El proceso médico que enfrentó la familia de Valentino fue extenso y estuvo marcado por desafíos. Sus parientes informaron que, al principio, experimentaron dificultades para contar con un diagnóstico certero. Solo después de la intervención de especialistas se pudo precisar la naturaleza de la malformación vasolinfática, lo que permitió considerar alternativas terapéuticas más adecuadas.

La situación empeoró cuando Valentino ingresó a la clínica FOSCAL, donde se detectó un grave compromiso pulmonar. Ante estos nuevos y delicados hallazgos, se valoró la posibilidad de trasladarlo a una institución con mayor capacidad en el manejo de patologías complejas y se analizó el uso de una terapia de soporte vital conocida como ECMO (por sus siglas en inglés, membrane de oxigenación extracorpórea). Esta tecnología permite oxigenar la sangre fuera del cuerpo cuando los pulmones no pueden funcionar adecuadamente, y es considerada una opción de último recurso en situaciones críticas.

Gracias a las gestiones médicas, Valentino fue finalmente trasladado el 11 de septiembre a la Fundación Cardiovascular de Colombia, entidad en la que permaneció bajo el cuidado de un equipo especializado. A pesar de momentos en los que la esperanza renació entre sus seres más cercanos y quienes seguían de cerca la evolución del caso, la salud del niño nunca logró estabilizarse y, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció por la gravedad de la condición.

Tras confirmarse la noticia, Nueva EPS, la entidad prestadora de salud que atendía el caso, manifestó públicamente sus condolencias a la familia de Valentino. En un comunicado emitido el 23 de septiembre, la entidad afirmó que desde el ingreso inicial del menor en la clínica FOSCAL se garantizó la atención continua y el acceso a los servicios especializados requeridos. Nueva EPS también resaltó el traslado oportuno y el acompañamiento prestado hasta el último día, reiterando sus palabras de solidaridad para los familiares del niño.

¿Qué es una malformación vasolinfática y cómo afectó la salud de Valentino Rodríguez?

Una malformación vasolinfática es una anomalía en la formación de vasos sanguíneos y linfáticos, lo que puede ocasionar acumulación de líquido, deformidades y, dependiendo de la zona afectada, comprometer funciones vitales como la respiración. En el caso de Valentino Rodríguez, la malformación en el lado derecho de su rostro terminó comprometiendo progresivamente su sistema respiratorio, incrementando la gravedad de su condición.

¿Qué papel tuvo Nueva EPS en la atención médica de Valentino Rodríguez?

Nueva EPS, según su comunicado, aseguró que durante todo el proceso de hospitalización de Valentino Rodríguez, desde su ingreso a la clínica FOSCAL hasta su traslado a la Fundación Cardiovascular de Colombia, garantizó la disponibilidad de servicios especializados y realizó un seguimiento constante a su evolución médica. La entidad manifestó sus condolencias y reiteró su acompañamiento a la familia tras el fallecimiento del menor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.