La ministra de Salud, Ana María Vesga, advirtió que las EPS intervenidas en Colombia atraviesan una situación “muy crítica” que afecta a millones de afiliados.

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Según el Gobierno, siete entidades están actualmente bajo control estatal: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, SOS EPS y Nueva EPS.

Entre ellas reúnen más de 21 millones de afiliados, con Nueva EPS como la entidad con mayor número de usuarios, al superar los 11 millones.

Vesga señaló que las EPS intervenidas enfrentan graves problemas financieros y administrativos, como cierre de servicios, embargos, deudas y pacientes que no reciben atención oportunamente.

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Uno de los problemas más preocupantes está relacionado con la entrega de medicamentos. La ministra aseguró que el 85 % de los medicamentos que están pendientes por entregar en Colombia corresponden a usuarios de estas EPS.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó a los interventores trabajar en la recuperación de la atención, normalizar el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas, avanzar en acuerdos de pago y mejorar la contratación.

Además, el Ministerio analiza la situación financiera y operativa de cada entidad para definir si deben continuar funcionando o ser liquidadas. La meta es que antes de finalizar 2026 estén tomadas las decisiones sobre el futuro de las EPS intervenidas.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.