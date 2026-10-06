El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más críticas, una dimensión que el propio Gobierno califica como profunda y estructural. En una entrevista exclusiva concedida recientemente, la ministra de Salud, Ana María Vesga, destapó los detalles más complejos de la crisis, señalando que el Ministerio identificó a 1.069.196 pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes, una cifra alarmante que evidencia barreras severas de acceso, especialmente en la población priorizada.

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Frente a este panorama, la respuesta inmediata de la administración es poner en marcha un Plan de Choque dotado con 500.000 millones de pesos asegurados a través de la Adres. Según explicó la jefa de la cartera sanitaria, esta primera etapa está diseñada para atender en un plazo máximo de tres meses a los pacientes en riesgo vital cuyas EPS no han garantizado la entrega de fármacos —más de 700.000 casos— o la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos —cerca de 300.000—.

Uno de los puntos más sensibles de la conversación abordó la situación de las EPS intervenidas. Para la ministra Vesga, la gestión pasada de las intervenciones fue caótica, dejando un saldo de 21,4 millones de colombianos afiliados a siete entidades que hoy enfrentan una crisis patrimonial extrema, cierres de servicios y embargos. De hecho, el informe revela que más del 85 % de los medicamentos no entregados recaen precisamente sobre estas EPS intervenidas, las cuales acumulan el mayor índice de tutelas, quejas y reclamaciones.

Para oxigenar financieramente a los prestadores y proveedores, el Ministerio publicó un proyecto de resolución que establece créditos directos por una sola vez a las EPS. Este mecanismo extraordinario, fundamentado en la normatividad vigente, permitirá que la Adres pague directamente las facturas de los servicios prestados a la población priorizada. No obstante, la ministra fue enfática al advertir que no se trata de “cheques en blanco”: las aseguradoras tendrán un plazo de un año para reembolsar dichos recursos con tasa IPC+0, bajo estrictos convenios de desempeño que vigilarán la no repetición de los incumplimientos.

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En cuanto al debate sobre la atención primaria y los Equipos Básicos de Salud implementados por la administración anterior —que costaron cerca de 7 billones de pesos—, el Ministerio admitió tener serias dudas sobre su costo-efectividad debido a la baja resolutividad y la desconexión con los aseguradores. Sin embargo, aclaró que la estrategia no será eliminada, sino complementada con teleconsultas y un control riguroso de indicadores, sin descuidar la atención prioritaria a los enfermos graves.

Finalmente, el Ministerio de Salud recalcó que el saneamiento del sistema requiere un abordaje integral que incluya la revisión del cálculo de la UPC ordenada por la Corte Constitucional, la conciliación de carteras billonarias entre actores y la depuración de aquellas EPS que no demuestren viabilidad financiera, ratificando que el propósito supremo es devolverle la oportunidad y la atención oportuna al paciente colombiano.

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