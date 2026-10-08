El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1490 de 2026, que elimina el límite global del 30 % para que los fondos de pensiones obligatorias inviertan en activos del exterior.

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La medida modifica el régimen de inversión establecido en el Decreto 2555 de 2010 y busca que las AFP tengan mayor libertad para administrar los ahorros de millones de colombianos.

El cambio pretende mejorar la diversificación de los portafolios, al permitir una mayor exposición a mercados, monedas y activos internacionales.

De esta manera, los fondos podrán reducir su dependencia del comportamiento de la economía y los mercados colombianos, distribuyendo mejor los riesgos.

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Además, las AFP tendrán más alternativas para buscar una mayor rentabilidad de los recursos pensionales, siempre teniendo en cuenta el nivel de riesgo asumido.

La decisión también permitirá ajustar las inversiones según el perfil de cada fondo, la edad de los afiliados y los objetivos de largo plazo.

El límite del 30 % había sido establecido en abril de 2026 mediante el Decreto 369, durante el Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de impulsar la inversión de nuevos recursos en Colombia.

Sin embargo, una evaluación técnica concluyó que el tope podía afectar la diversificación y el funcionamiento del esquema de multifondos.

La eliminación del límite no significa que desaparezcan los controles. Se mantienen restricciones específicas por tipo de activo, estándares de seguridad y mecanismos de gestión de riesgos para proteger el ahorro pensional.

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