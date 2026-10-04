El sistema público de pensiones enfrenta un faltante de más de $5 billones para garantizar el pago de las mesadas de noviembre y diciembre de 2026.

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La Contraloría había advertido un déficit superior a $4,2 billones, mientras el Ministerio del Trabajo calcula que se necesitan recursos adicionales para cerrar el año.

El desbalance tiene entre sus principales causas el aumento del salario mínimo, que este año fue de 23 %, muy por encima del 7,5 % previsto al elaborar el presupuesto.

El impacto es mayor porque 60,8 % de los pensionados del régimen público recibe exactamente un salario mínimo.

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Economistas también alertan sobre problemas estructurales. El envejecimiento de la población, la menor natalidad y el aumento de la expectativa de vida reducen la cantidad de trabajadores que financian las pensiones de los jubilados.

Además, expertos cuestionan la fórmula actual de cálculo de las pensiones y consideran necesarios cambios en la edad de jubilación, la tasa de reemplazo y el tiempo utilizado para calcular los beneficios.

Aunque recientemente llegaron entre $25 y $30 billones a Colpensiones, advierten que esos recursos solo cubrirían el déficit durante algunos años si el problema se vuelve permanente.

La reforma pensional está prevista para abril de 2027, pero persisten dudas sobre su sostenibilidad fiscal.

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