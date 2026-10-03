Por: El Espectador

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El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) enfrentó este viernes 2 de octubre una situación crítica: el déficit de COP 2,7 billones que amenaza con impactar los servicios de salud y pensiones de los docentes y sus beneficiarios para la vigencia 2026. En una sesión liderada por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, se aprobó trasladar COP 859.000 millones originalmente destinados al rubro de pensiones, al de salud, con el objetivo inmediato de asegurar la atención a más de 330.000 maestros y sus familias en lo que queda del año, según confirmó el Ministerio de Educación.

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Esta decisión permitió que el presupuesto asignado a la salud del magisterio aumentara de COP 3,7 billones a cerca de COP 4,6 billones. No obstante, a pesar de que los recursos trasladados contribuyen a solventar parte del déficit total, el Ministerio de Educación aclaró que el traslado no comprometerá el pago de pensiones, ya que las obligaciones de este año están garantizadas. Sin embargo, la ministra Hoyos dejó en claro su preocupación por la compleja situación jurídica y económica que atraviesa el Fomag. Recalcó que es necesario encontrar respuestas urgentes y reiteró el llamado a la Fiduprevisora, entidad encargada del manejo financiero del fondo, para que agilice soluciones.

La ministra de Trabajo, Natalia López, también expresó su inquietud durante la reunión. Aunque respaldó el traslado de recursos como una medida temporal para garantizar la salud de los maestros, López insistió en que no se puede seguir enfrentando la crisis recurriendo a ajustes presupuestales mensuales. Según sus palabras, hace falta una solución integral y la implementación de un plan de choque que asegure la prestación del servicio durante este año.

Uno de los puntos clave de la sesión fue el anuncio de que actualmente se realiza una auditoría forense al fondo, proceso que tomará alrededor de un año y que tiene como propósito esclarecer el destino de los recursos del Fomag. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, respaldó el proceso y fue enfático en que el país debe conocer los resultados. Además, subrayó la importancia de identificar y judicializar a los responsables, tanto por acción como por omisión, en el manejo de los fondos públicos.

¿Cuál es el impacto del traslado de recursos dentro del Fomag para la salud de los maestros?

El traslado de COP 859.000 millones desde el rubro de pensiones al de salud incrementó el presupuesto en este último de COP 3,7 billones a casi COP 4,6 billones, con lo cual se busca asegurar la continuidad de la atención médica de más de 330.000 docentes y sus familias hasta fin de año. Este ajuste busca cubrir gran parte del déficit del fondo sin afectar por ahora las pensiones.

¿Qué revela la auditoría forense al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio?

De acuerdo con la ministra de Educación, la auditoría forense, que actualmente se lleva a cabo y tomará un año en concluir, permitirá determinar el destino de los recursos del Fomag. Los resultados serán clave para esclarecer responsabilidades y podrían llevar a procesos judiciales contra quienes hayan cometido irregularidades en la administración del fondo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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