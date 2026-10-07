El Gobierno Nacional eliminó el límite global del 30 % que restringía las inversiones de los fondos de pensiones obligatorias en activos del exterior.

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La medida quedó establecida mediante el Decreto 1490 de 2026, que modifica el régimen de inversión y reversa el tope fijado en abril por el Decreto 369.

Según el Ministerio de Hacienda, la decisión busca ampliar las alternativas para administrar el ahorro pensional y permitir que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) definan sus portafolios principalmente con criterios de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, y no por una restricción general relacionada con la ubicación de las inversiones.

El límite había sido establecido durante el gobierno de Gustavo Petro y obligaba a las AFP a reducir progresivamente sus inversiones internacionales y dirigir nuevas cotizaciones hacia activos nacionales hasta llegar al 30 %.

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MinHacienda explicó que una evaluación técnica encontró que un límite uniforme podía reducir las posibilidades de diversificación y dificultar el funcionamiento del esquema de multifondos.

Con la nueva norma, las AFP podrán acceder a un universo más amplio de inversiones en Colombia y otros mercados.

Sin embargo, la eliminación del tope no significa libertad total: continuarán vigentes límites específicos, reglas prudenciales y exigencias de gestión de riesgos. La medida busca facilitar una mejor distribución del riesgo entre mercados, sectores, monedas y activos.

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