Por: VALORA ANALITIK

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Colpensiones tiene una serie de requisitos de actualización que deben cumplir sus pensionados para no poner en riesgo la entrega de sus respectivas mesadas.

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Son tres los casos principales en los que el fondo público solicita realizar estas actualizaciones, y para cada uno se deben certificar ciertos requisitos.

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Según Colpensiones, no llevar a cabo estos trámites puede generar retrasos o la suspensión en los pagos mensuales.

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Casos en los que Colpensiones exige notificaciones a sus afiliados para evitar problemas con la mesada

1. Pensionados por invalidez (Revisión periódica del estado de salud):

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, la pérdida de capacidad laboral debe reevaluarse periódicamente (generalmente cada tres años) para verificar si la condición médica que dio origen a la pensión se mantiene, empeoró o presentó mejoría. Una vez recibida la notificación formal de Colpensiones, el pensionado cuenta con un plazo de tres meses para agendar la cita de valoración o adjuntar los soportes médicos requeridos.

2. Al heredar una pensión (Pensión de sobrevivientes):

Los beneficiarios entre 18 y 25 años que reciben una pensión por ser hijos de un afiliado o pensionado fallecido deben acreditar que se encuentran estudiando.

3. Cambios en cuenta bancaria o residencia:

Todo pensionado que realice un cambio de entidad financiera, tipo de cuenta bancaria o datos de contacto (dirección, teléfono o correo electrónico) debe notificarlo a Colpensiones.

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El fondo público recuerda que estas actualizaciones se pueden realizar a través de su Sede Electrónica, ingresando al portal de trámites en el apartado de medicina laboral o actualización de datos.

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