Colpensiones tiene una serie de requisitos de actualización que deben cumplir sus pensionados para no poner en riesgo la entrega de sus respectivas mesadas.
Son tres los casos principales en los que el fondo público solicita realizar estas actualizaciones, y para cada uno se deben certificar ciertos requisitos.
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Según Colpensiones, no llevar a cabo estos trámites puede generar retrasos o la suspensión en los pagos mensuales.
Casos en los que Colpensiones exige notificaciones a sus afiliados para evitar problemas con la mesada
1. Pensionados por invalidez (Revisión periódica del estado de salud):
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, la pérdida de capacidad laboral debe reevaluarse periódicamente (generalmente cada tres años) para verificar si la condición médica que dio origen a la pensión se mantiene, empeoró o presentó mejoría. Una vez recibida la notificación formal de Colpensiones, el pensionado cuenta con un plazo de tres meses para agendar la cita de valoración o adjuntar los soportes médicos requeridos.
2. Al heredar una pensión (Pensión de sobrevivientes):
Los beneficiarios entre 18 y 25 años que reciben una pensión por ser hijos de un afiliado o pensionado fallecido deben acreditar que se encuentran estudiando.
3. Cambios en cuenta bancaria o residencia:
Todo pensionado que realice un cambio de entidad financiera, tipo de cuenta bancaria o datos de contacto (dirección, teléfono o correo electrónico) debe notificarlo a Colpensiones.
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El fondo público recuerda que estas actualizaciones se pueden realizar a través de su Sede Electrónica, ingresando al portal de trámites en el apartado de medicina laboral o actualización de datos.
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