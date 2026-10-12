Por: VALORA ANALITIK

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En Colombia, pensionarse se ha convertido en una de las principales preocupaciones para quienes están cerca de terminar su vida laboral y para los trabajadores que todavía deben completar años de cotización. La discusión sobre los cambios al sistema pensional, los requisitos para acceder a una mesada y la capacidad de los ahorros para sostenerse durante la vejez ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta: ¿qué tan preparado está el país para garantizar una jubilación con condiciones adecuadas?

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Un indicador internacional ofrece una perspectiva sobre ese desafío. Colombia continúa entre los países con las condiciones más difíciles para pensionarse, según el Índice Global de Jubilación 2026 de Natixis Investment Managers, elaborado en asociación con CoreData Research. La medición compara las condiciones que influyen en la seguridad económica y el bienestar de las personas durante su retiro.

El resultado ubica al país en el puesto 43 entre 44 mercados evaluados, con una calificación general de 35 %. Aunque la puntuación mejoró dos puntos porcentuales frente a 2025, Colombia conservó la misma posición en la clasificación, lo que evidencia que los avances todavía no son suficientes para superar sus principales dificultades.

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¿Por qué Colombia está entre los peores países para pensionarse?

El Índice Global de Jubilación no se concentra exclusivamente en el funcionamiento de los sistemas pensionales. Su metodología contempla 18 indicadores agrupados en cuatro grandes categorías: finanzas en la jubilación, salud, bienestar material y calidad de vida.

La combinación de estos factores busca medir qué tan favorables son las condiciones de un país para que sus habitantes afronten la vejez. En el caso colombiano, los resultados muestran diferencias importantes entre las fortalezas financieras y los problemas económicos y sociales que afectan el bienestar de la población.

El mayor rezago aparece en el bienestar material. Colombia ocupa el último lugar, el puesto 44, en esta categoría, incluso después de registrar una mejora marginal en su puntuación. La igualdad de ingresos también se encuentra en la posición 44, un resultado que refleja la persistencia de profundas diferencias económicas en el país.

El ingreso per cápita se ubicó en el puesto 42, mientras que el desempleo mejoró cinco posiciones hasta el lugar 38. Este último indicador fue la única señal positiva dentro del subíndice de bienestar material, de acuerdo con Natixis.

La desigualdad tiene implicaciones para la jubilación porque las posibilidades de ahorrar, acumular recursos y sostener los gastos durante la vejez dependen, entre otros factores, de los ingresos que una persona logra obtener durante su vida laboral.

La preocupación también aparece en las expectativas de los propios inversionistas. Según la Encuesta Global de Inversionistas Individuales 2025 de Natixis, el 39 % de los inversionistas encuestados en Colombia y Perú teme convertirse en una carga financiera para sus hijos durante la jubilación. La proporción supera el 20 % registrado a nivel global.

Finanzas para la jubilación: las fortalezas que tiene Colombia

Aunque la clasificación general es desfavorable, Colombia obtiene resultados más positivos en el componente financiero. En este subíndice, el país avanzó una posición hasta el puesto 31, con una puntuación de 60 %, prácticamente estable frente al año anterior.

Entre sus fortalezas se encuentra una población relativamente joven en comparación con la población mayor. El indicador de dependencia de la vejez ubica a Colombia en el tercer lugar mundial dentro de la medición, una condición que el índice considera favorable para las finanzas de la jubilación.

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El país también registra una posición destacada en carga tributaria, con el cuarto lugar, y en tasas de interés, donde ocupa igualmente el cuarto puesto. Según Natixis, las tasas elevadas pueden beneficiar a quienes tienen ahorros e inversiones que generan rendimientos.

Sin embargo, estos resultados positivos conviven con factores que limitan el desempeño colombiano. La tasa de cartera bancaria vencida se encuentra en el puesto 40, la inflación en el 42 y la gobernanza en el 41, dos posiciones menos que en la medición anterior.

En la comparación de puntuaciones entre 2025 y 2026, la calificación de las tasas de interés pasó de 92 % a 94 %. La presión tributaria también mejoró de manera importante, al pasar de 52 % a 69 %. En contraste, el indicador de endeudamiento del Gobierno descendió de 60 % a 55 %, mientras que la gobernanza pasó de 66 % a 65 %.

Estos datos muestran que el panorama de la jubilación no depende de una sola variable. Tener condiciones favorables para el ahorro no elimina los efectos que pueden producir la desigualdad, la inflación, el endeudamiento público o las dificultades de gobernanza.

Salud y calidad de vida también influyen en la jubilación

En el componente de salud, Colombia registró uno de los avances más importantes de la medición. El país subió cuatro posiciones hasta el puesto 36 y su puntuación pasó de 55 % en 2025 a 58 % en 2026.

La esperanza de vida impulsó parte de esa mejora, con un ascenso de cinco posiciones hasta el lugar 36. El indicador de gasto en salud asegurado, que refleja el marco de cobertura universal del país, se mantuvo como uno de los resultados más destacados de Colombia: ocupó el puesto 16. En cambio, el gasto en salud per cápita descendió una posición hasta el puesto 41.

La calidad de vida presentó un comportamiento menos favorable. Colombia cayó al puesto 39 y su puntuación bajó de 55 % a 54 %.

El cambio más pronunciado estuvo relacionado con los factores ambientales. El país pasó del puesto 5 al 19 en ese indicador, una caída de 14 posiciones que representó la variación individual más importante dentro de esta categoría.

Otros componentes conservaron sus posiciones: calidad del aire, puesto 36; agua y saneamiento, puesto 41; felicidad, puesto 37; y biodiversidad, puesto 27.

En conjunto, estos resultados indican que las condiciones para pensionarse también están relacionadas con el entorno en el que viven las personas, el acceso a servicios de salud y los factores que inciden en su bienestar durante la vejez.

¿Cuáles son los mejores países para pensionarse?

En el otro extremo de la clasificación se encuentran Noruega e Irlanda, que ocuparon el primero y segundo lugar, respectivamente, por segundo año consecutivo. Noruega obtuvo una puntuación de 83%, mientras que Irlanda alcanzó 81 %.

Países Bajos protagonizó uno de los avances más destacados entre los diez primeros, al pasar del sexto al tercer lugar con una puntuación de 79 %, la mejor posición histórica del país en el índice. Suiza descendió al cuarto puesto y Dinamarca se mantuvo en el quinto.

Entre las economías desarrolladas de mayor tamaño, Alemania obtuvo el mejor resultado, con una puntuación de 75 % y el séptimo lugar mundial. Reino Unido registró 72 % y ocupó la posición 15 de la clasificación general.

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El Índice Global de Jubilación de Natixis analiza 44 países y utiliza información de organizaciones internacionales y fuentes académicas. El estudio correspondiente a 2026 se realizó entre marzo y mayo de ese año.

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