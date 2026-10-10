Por: VALORA ANALITIK

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El impacto de los cambios normativos en el sistema pensional colombiano genera dudas e inquietudes entre los afiliados. Una de esas preguntas es sobre por qué resulta necesario cotizar más a pensión en Colombia.

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Con la entrada en vigor del nuevo modelo, la estructura de aportes unifica las condiciones bajo las cuales los trabajadores acceden a sus prestaciones monetarias al culminar su vida laboral.

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En el esquema anterior del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), liderado por las administradoras privadas, la Garantía de Pensión Mínima exigía requisitos distintos a los que se aplicarán en el corto plazo.

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Los hombres en fondos privados podían jubilarse con la garantía mínima tras cumplir 62 años de edad y certificar un total de 1.150 semanas. Sin embargo, para cumplir los requerimientos vigentes, el análisis del panorama sugiere revisar los beneficios de cotizar más a pensión en Colombia a fin de consolidar el historial laboral sin inconvenientes.

Claves y exigencias al cotizar más a pensión en Colombia

El efecto principal de la reforma radica en la unificación del Pilar Contributivo bajo la administración centralizada de Colpensiones para aquellos ingresos comprendidos en los primeros 2,3 salarios mínimos.

Esta medida cobija a todos los hombres que no hayan quedado amparados dentro del Régimen de Transición por contar con menos de 900 semanas al 1 de abril de 2027 y más mujeres con 750 semanas o más.

En la práctica, esta modificación implica un incremento directo en el tiempo de cotización requerido, elevando la exigencia base de 1.150 a 1.300 semanas obligatorias. Este ajuste representa, para este grupo de afiliados, la necesidad de certificar 150 semanas adicionales respecto al modelo que operaba previamente en los fondos privados.

El aumento equivale en términos reales a cerca de tres años más de aportes continuos antes de alcanzar el derecho al beneficio pensional. La recomendación para los cotizantes es anticipar la planificación financiera y entender la conveniencia de cotizar más a pensión en Colombia para evitar contratiempos al momento de iniciar el trámite de jubilación, incluyendo pagos en fondos voluntarios.

(Recomendado: Pensión por invalidez en Colombia tendrá radical cambio para Colpensiones desde 2027)

Recuerdan desde Asofondos que el seguimiento detallado de la historia laboral, y el cumplimiento oportuno de los aportes, serán determinantes para adaptarse de manera efectiva a los nuevos parámetros del sistema.

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