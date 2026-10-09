Por: Noticiero 90 minutos

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Este sábado 10 de octubre, Buenaventura será escenario de una nueva versión del Mercado Campesino, iniciativa pensada para impulsar la economía local y fortalecer la reactivación del Distrito. En este evento, tanto locales como visitantes tendrán la posibilidad de comprar productos directamente de manos de campesinos y productores rurales, lo que permite, según 90 Minutos, eliminar la figura del intermediario y favorecer a quienes generan la riqueza agrícola y cultural de la región.

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El Mercado Campesino abrirá sus puertas a partir de las 7:00 de la mañana en el Bulevar del Centro. De acuerdo con la información disponible, cerca de 40 organizaciones campesinas vinculadas al proyecto Valle Agro participarán en la jornada. Los asistentes encontrarán una oferta que abarca productos agrícolas cultivados en la región, alimentos frescos provenientes del mar, artesanías y artículos transformados que, en conjunto, reflejan la identidad y el trabajo de las comunidades rurales de Buenaventura y el Valle del Cauca.

Esta estrategia no solo destaca la calidad y frescura de los productos, sino que también representa una alternativa para las familias rurales de mejorar sus ingresos y condiciones de vida, pues la venta directa permite mayor margen de ganancia para los productores. Según explicó la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca citada por 90 Minutos, la jornada beneficiará de manera directa a unas 150 familias campesinas distribuidas en seis municipios del departamento, incluyendo productores del propio Buenaventura.

El desarrollo del Mercado Campesino se presenta en un momento crucial para la región, dado que Buenaventura fue impactada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto. Frente a esa coyuntura, la jornada hace parte de las acciones diseñadas para acompañar la reactivación económica y ayudar a la recuperación del tejido social y productivo que se vio afectado. La invitación de los organizadores es a que la comunidad y los visitantes aprovechen esta oportunidad para conocer de cerca los productos locales y, a la vez, contribuyan al fortalecimiento del trabajo rural y la economía regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos se pueden encontrar en el Mercado Campesino de Buenaventura?

Quienes asistan al Mercado Campesino en el Bulevar del Centro podrán encontrar una variedad de productos que incluye alimentos agrícolas de la región, productos frescos del mar, artesanías y bienes transformados propios de la cultura local. Esta oferta refleja tanto la diversidad como la riqueza productiva y cultural de Buenaventura y del Valle del Cauca.

¿Cómo beneficia el Mercado Campesino a las familias rurales de Buenaventura?

El Mercado Campesino favorece directamente a las familias rurales porque elimina intermediarios en la cadena de comercialización, permitiéndoles vender sus artículos con mejores márgenes de ganancia y mayor visibilidad. Según la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, cerca de 150 familias de seis municipios del departamento recibirán el impacto positivo de esta jornada, que forma parte de los esfuerzos para la reactivación económica tras el sismo que afectó a la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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