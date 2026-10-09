Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Las intensas lluvias registradas durante la tarde del jueves 8 de octubre desencadenaron diversas emergencias en Jamundí, municipio ubicado en el Valle del Cauca. Según el reporte preliminar compartido por Noticiero 90 Minutos, estas precipitaciones provocaron la caída de por lo menos ocho árboles en distintos puntos del municipio. Dos de estos árboles impactaron directamente la infraestructura de viviendas, mientras que otro alcanzó vehículos y varias casas, generando daños materiales considerables.

Sigue a PULZO en Discover

Además de los árboles derribados, se reportaron inundaciones en no menos de diez barrios de Jamundí. Esta situación dificultó la movilidad y el normal desarrollo de actividades para los habitantes de los sectores afectados. Dentro del panorama de afectaciones, se identificaron aproximadamente seis viviendas que perdieron sus techos como consecuencia de la fuerza del viento y la lluvia, dejando a numerosas familias en una posición vulnerable frente a las condiciones climáticas.

Adicionalmente, el servicio de energía eléctrica fue suspendido en cinco zonas del municipio como resultado de la emergencia. Ante estos sucesos, los organismos de socorro locales han estado presentes atendiendo las distintas incidencias y llevando a cabo las evaluaciones necesarias para calcular el alcance de los daños y asistir a las comunidades afectadas, según 90 Minutos.

Sobre la dificultad de la situación, María Eugenia Barona, secretaria de gobierno de Jamundí, señaló: “Las fuertes lluvias no se esperaban, cayó granizo y esperamos que en el transcurso del tiempo brindarle atención a las personas afectadas por el vendaval”. Esta declaración, recogida por Noticiero 90 Minutos, da cuenta de la sorpresa y magnitud del fenómeno que tomó desprevenida a la administración y a los ciudadanos.

La Alcaldía de Jamundí, a través de sus canales oficiales, informó que continúa en articulación con los organismos de socorro, trabajando ininterrumpidamente en los sectores más perjudicados y solicitó a la comunidad mantener la calma mientras se avanza en la atención y recuperación de las áreas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales daños reportados por las lluvias en Jamundí?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los daños más relevantes incluyen la caída de ocho árboles, afectaciones directas en viviendas y vehículos, inundaciones en al menos diez barrios y la pérdida de techos en seis casas. También se registró la suspensión del servicio de energía en cinco sectores del municipio.

¿Quiénes atienden las emergencias ocasionadas por las lluvias en Jamundí?

Los organismos de socorro locales, junto con la administración municipal, están encargados de atender las emergencias. Según las declaraciones de la secretaria de gobierno María Eugenia Barona y la Alcaldía de Jamundí, las autoridades continúan trabajando para evaluar daños y brindar atención a las personas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.