Por: Noticiero 90 minutos

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Un equipo interdisciplinario conformado por ingenieros, especialistas en estructuras y arquitectos lidera la inspección y evaluación de miles de viviendas en el Valle del Cauca, tras el sismo ocurrido el 10 de agosto. Esta labor, coordinada por la Gobernación del Valle, tiene como propósito fundamental analizar las condiciones estructurales y de habitabilidad de los inmuebles que sufrieron afectaciones a raíz del movimiento telúrico. Según reportes oficiales del departamento, más de 105.000 viviendas fueron impactadas, desencadenando una amplia operación técnica y social para atender a las familias damnificadas, según versiones del Noticiero 90 Minutos.

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De acuerdo con las declaraciones del secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio Lara, el equipo interdisciplinario apoya a las alcaldías municipales en la verificación técnica de las viviendas afectadas, concentrando sus esfuerzos en 19 municipios que registraron los mayores daños. El objetivo de estas acciones es recopilar información precisa sobre las condiciones de cada inmueble, con el fin de determinar su habitabilidad y definir las medidas que se deben tomar en cada caso.

El funcionario explica que el grupo de expertos no solo inspecciona las viviendas que presentaban daños inmediatamente después del sismo, sino que también se encarga de analizar las que han manifestado averías adicionales como consecuencia de las réplicas sísmicas posteriores. Todo este proceso se realiza en colaboración con las autoridades locales, con el reto de evaluar continuamente las condiciones de las viviendas reportadas y así entender el impacto real en las familias afectadas.

En términos de apoyo económico, Francisco Tenorio Lara señaló que ya se ha entregado cerca del 82% de los auxilios asignados para atender la emergencia. Sin embargo, aún quedan pendientes 951 ayudas por entregar, principalmente en el distrito especial de Buenaventura y el municipio de Roldanillo. El secretario invitó a la comunidad que fue registrada en el censo Rufe y en la plataforma RuD, y cuyas viviendas fueron catalogadas como no habitables o totalmente destruidas, a acercarse a los puntos Gane establecidos para reclamar los auxilios económicos, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a los auxilios económicos por viviendas afectadas en el Valle?

Para reclamar los auxilios económicos, la Gobernación del Valle exige estar censado en el registro Rufe y haber sido cargado en la plataforma RuD. Además, la vivienda debe haber sido clasificada como no habitable o totalmente destruida. Los beneficiarios deben presentarse en los puntos Gane habilitados para hacer efectiva la entrega del apoyo, según explica el secretario de Gestión del Riesgo del Valle.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el sismo del 10 de agosto en el Valle?

De acuerdo con reportes oficiales recogidos por el Noticiero 90 Minutos, más de 105.000 viviendas en el departamento del Valle del Cauca sufrieron daños tras el sismo del 10 de agosto. Los trabajos de inspección y ayuda se han concentrado principalmente en 19 municipios que reportaron las mayores afectaciones.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.