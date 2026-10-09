Por: EL PILON SA

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La ganadería sostenible de Colombia fue presentada en Francia como una alternativa capaz de equilibrar la producción de carne y leche con el respeto por el medioambiente. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), expuso los resultados y ventajas de este modelo ante asistentes del Sommet de l’Élevage 2026 en Clermont-Ferrand. En su intervención, enfatizó los beneficios sociales, ambientales y productivos que la ganadería sostenible ha significado para miles de familias que la han adoptado en sus predios.

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Uno de los pilares de esta propuesta es el sistema silvopastoril, que consiste en integrar especies de árboles, arbustos y pastos dentro de las fincas ganaderas, generando entornos más biodiversos y resilientes. De acuerdo con cifras de FEDEGÁN, estos sistemas colaboran en la captura de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono (CO2), la recuperación de suelos, reducción de emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), mejoran la adaptación al cambio climático y permiten la conservación de ecosistemas. Además, reducen la temperatura ambiente y aumentan la porosidad de los suelos gracias a la acción de la fauna edáfica, es decir, los organismos que viven en el suelo.

El programa Ganadería Colombiana Sostenible, apoyado por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la ONG The Nature Conservancy (TNC), así como instituciones nacionales, demostró su impacto en cinco grandes regiones de Colombia. Según el balance publicado por FEDEGÁN, cerca de 4.100 fincas de 12 departamentos participaron en la iniciativa, abarcando aproximadamente 160.000 hectáreas. Particularmente, la experiencia del valle del río Cesar contó con 934 fincas involucradas y una siembra conjunta de 58.847 hectáreas. En el marco del proyecto, se sembraron 3,8 millones de árboles, contribuyendo con la mitigación de 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Vale destacar que la carne obtenida bajo estos sistemas presenta una mayor concentración de omega 3, sin necesidad de fungicidas, herbicidas ni abonos químicos, lo que le otorga ventajas comerciales y puede alcanzar precios hasta un 30 % superiores en los mercados internacionales. El valor ecológico de la ganadería sostenible en Colombia fue subrayado en la revista Science, según Lafaurie Rivera. Además, la relevancia de los sistemas silvopastoriles fue reconocida por la organización Project Drawdown como la novena mejor solución para revertir el calentamiento global.

Finalmente, la presentación en Francia enfatizó el papel clave de la ganadería sostenible para el bienestar animal, la economía de las familias ganaderas y la consolidación de Colombia como un referente internacional en producción amigable con la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la ganadería sostenible y cómo funciona el sistema silvopastoril en Colombia?

La ganadería sostenible es un modelo productivo que busca equilibrar la producción de carne y leche con la protección ambiental. En Colombia, el sistema silvopastoril, pilar de esta práctica, integra árboles y arbustos en los potreros para mejorar la biodiversidad, capturar gases de efecto invernadero y restaurar suelos, haciendo compatible la actividad ganadera con la conservación de los ecosistemas.

¿Cuáles han sido los resultados del programa Ganadería Colombiana Sostenible según FEDEGÁN?

De acuerdo con cifras de FEDEGÁN, el programa Ganadería Colombiana Sostenible involucró cerca de 4.100 fincas en 12 departamentos, sembrando 3,8 millones de árboles en aproximadamente 160.000 hectáreas. Esto permitió mitigar 2,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y generó productos más nutritivos y con mayor valor comercial gracias a prácticas agropecuarias respetuosas con el medioambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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