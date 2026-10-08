Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

La diplomacia francesa manifestó una postura contundente frente a lo que describe como una "campaña de desinformación" orquestada por Irán sobre el reciente movimiento estudiantil iniciado el 21 de septiembre en la región parisina y que rápidamente se expandió por todo el país, según información de France 24. La tensión escaló cuando el embajador iraní en París, Mohammad Amin-Nejad, fue convocado al Quai d’Orsay –la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores francés–, luego del llamado, un día antes, del embajador francés en Irán, Pierre Cochard, por parte de las autoridades de Teherán.

Sigue a PULZO en Discover

La respuesta iraní incluyó una petición para que Francia investigara presuntos "informes de uso excesivo de la fuerza" contra estudiantes de secundaria durante las protestas, y el recordatorio del derecho a manifestarse pacíficamente. De acuerdo con France 24, diversos portavoces iraníes, especialmente Esmaïl Baghaï del Ministerio de Asuntos Exteriores, recurrieron a redes sociales para expresar preocupación y multiplicar mensajes sobre posibles episodios de violencia policial. Sin embargo, algunas afirmaciones de la embajada iraní en Ghana, como la supuesta "desaparición" de manifestantes, fueron posteriormente descritas como sátira, generando controversia sobre su veracidad.

Expertos citados por France 24, como Clément Therme y Tim Epkenhans, resaltan que estas reacciones forman parte de una estrategia iraní ya registrada en episodios pasados como durante el movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en 2018-2019 y el apoyo al movimiento estadounidense Black Lives Matter. Para estos especialistas, el régimen iraní amplifica los incidentes en países occidentales para desviar la atención, establecer paralelismos –una técnica de "falsa simetría"– y cuestionar la universalidad de los derechos humanos, presentando su propio sistema como superior por estar "otorgado por Dios".

France 24 indica que el deterioro de las relaciones franco-iraníes ha ido en aumento, ejemplificado con el cierre del Centro de Lengua Francesa de Teherán, considerado uno de los últimos puentes culturales entre ambas naciones. A pesar del aparente interés en el público francés, los expertos sostienen que esta "campaña de desinformación" va más dirigida al público interno de Irán. Se busca alimentar un relato de resistencia frente a Occidente y mantener la imagen de un régimen alineado con su población, aunque los propios medios oficiales iraníes no sean la principal fuente de información para los ciudadanos de ese país.

Así, la estrategia del régimen, de acuerdo con los especialistas consultados, se asemeja a la construcción de lo que llaman un "pueblo Potemkin": una puesta en escena que busca proyectar una imagen favorable de sí mismo, mientras la represión interna crece.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Irán acusa a Francia de reprimir manifestaciones estudiantiles?

Según France 24, Irán ha utilizado mensajes oficiales y publicaciones en redes sociales para denunciar el presunto uso excesivo de la fuerza policial contra estudiantes, aprovechando los movimientos sociales recientes en Francia como una oportunidad para criticar la gestión francesa y desviar la atención de críticas internas y externas hacia su propio régimen.

¿Qué significa “campaña de desinformación” en el contexto franco-iraní?

France 24 expone que se considera "campaña de desinformación" a la amplificación y distorsión deliberada de eventos y protestas en Francia por parte del régimen iraní, con el objetivo de influir tanto en la opinión pública interna como internacional, cuestionando así la legitimidad y los valores occidentales, y defendiendo su propio sistema político y social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.