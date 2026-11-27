La negociación del salario mínimo comenzó formalmente en Colombia luego de la divulgación de nuevas cifras oficiales del mercado laboral expuestas durante la sesión inicial de la mesa tripartita.

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En ese escenario de diálogo social, el Dane reportó que la población ocupada que percibe exactamente un salario mínimo cayó de 2,3 millones a 1,1 millones en lo corrido del año.

Por el contrario, el grupo de trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo creció en 1,2 millones, subiendo de 11,4 millones en 2025 hasta 12,6 millones durante 2026, en datos replicados por el diario La República.

Asimismo, las estadísticas oficiales detallan que 6,9 millones de ciudadanos devengan entre uno y dos salarios mínimos, lo que representa un aumento cercano a 900.000 personas frente al registro de 2025.

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En el siguiente rango salarial, quienes reciben entre dos y tres salarios mínimos suman 1,4 millones de ocupados, evidenciando un retroceso respecto a los 1,54 millones contabilizados durante 2025.

Adicionalmente, el balance entregado por el Dane confirma que 1,47 millones de trabajadores en el país obtienen remuneraciones superiores a tres salarios mínimos vigentes.

Fechas clave del calendario de concertación

Una vez socializados estos indicadores laborales junto con las mediciones de productividad, empresarios, sindicatos y Gobierno iniciaron el debate central sobre el porcentaje de reajuste para el próximo año.

De acuerdo con el cronograma establecido por la cartera de Trabajo, el 7 de diciembre el Dane entregará el Índice de Precios al Consumidor y la Productividad Total de los Factores.

Dos días después, el 9 de diciembre, los integrantes de la mesa examinarán los datos de inflación y las perspectivas macroeconómicas antes de intercambiar sus propuestas formales de incremento.

El plan contempla sesiones extraordinarias según avance la discusión, fijando el 23 de diciembre como jornada final de concertación, plazo inferior a un mes para construir un acuerdo conjunto.

Si las delegaciones no alcanzan consenso, el jueves 24 de diciembre arrancará la redacción del proyecto de decreto que definirá el aumento salarial de manera unilateral.

Finalmente, ese documento deberá remitirse a la Presidencia de la República antes del 30 de diciembre, fecha límite legal para que el Ejecutivo expida oficialmente el ajuste anual.

¿Cuánto varió el salario mínimo en Colombia entre 2025 y 2026?

El salario mínimo mensual legal vigente en Colombia aumentó exactamente 23 % entre 2025 y 2026, pasando de $1.423.500 a $1.750.905 mediante decreto expedido por el Gobierno nacional.

Este ajuste anual representó un incremento nominal de $327.405 mensuales para todos los trabajadores formales que devengan el ingreso básico legal desde el primero de enero de 2026.

Adicionalmente, el auxilio de transporte subió 24,5 % durante el mismo periodo, al pasar de $200.000 en 2025 a $249.095 mensuales en 2026 para quienes ganan hasta dos salarios mínimos.

Al sumar ambos conceptos obligatorios, la remuneración total mensual de un trabajador con salario mínimo alcanzó exactamente los $2.000.000 en 2026 frente a los $1.623.500 recibidos en 2025.

La cifra de 2026 no surgió de un acuerdo tripartito, pues la mesa nacional de concertación cerró sin consenso entre empresarios, centrales obreras y Ejecutivo en diciembre de 2025.

Por ello, el Gobierno fijó inicialmente el incremento mediante el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 y posteriormente lo sostuvo transitoriamente con el Decreto 0159 de 2026.

Para fijar ese 23 % de variación, el Ejecutivo combinó inflación esperada de 5,30 %, productividad total de factores de 0,91 % y un cierre de brecha vital.

Este aumento histórico también modificó otros valores indexados de la economía colombiana, elevando el salario mínimo integral de $18.505.500 en 2025 a $22.761.765 durante toda la vigencia 2026.

Asimismo, el valor diario ordinario del salario mínimo pasó de $47.450 a $58.363,50, mientras el valor de la hora ordinaria subió adicionalmente tras reducirse la jornada laboral semanal.

De este modo, la variación del 23 % entre 2025 y 2026 consolidó uno de los mayores reajustes del salario mínimo en la historia reciente de Colombia.

Este incremento impactó directamente las liquidaciones mensuales de nómina, los aportes obligatorios a seguridad social y las tarifas de bienes indexados al salario mínimo en todo el país.

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