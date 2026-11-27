La mesa de concertación del salario mínimo para 2027 comenzó oficialmente este viernes 27 de noviembre, con la participación del Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras.

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Tras la presentación de los indicadores de productividad, las partes iniciaron las discusiones para definir el incremento que recibirán los trabajadores colombianos el próximo año.

El Dane informó que la Productividad Total de los Factores llegó a 0,15 % durante el tercer trimestre, lo que representa una disminución de 0,60 puntos porcentuales frente al resultado de 2025, cuando se ubicó en 0,75 %.

Este indicador será uno de los elementos centrales para establecer las propuestas de aumento salarial.

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En la instalación participaron representantes de los gremios, entre ellos Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; Luz Stella Murgas, de la Andi; María Elena Ospina, de Acopi, y Jorge Bedoya, de la SAC.

La discusión también tendrá en cuenta los datos de inflación y las perspectivas macroeconómicas, que serán analizados el próximo 9 de diciembre, después de que el Dane publique el IPC el día 7.

El calendario establece que la última jornada de concertación sería el 23 de diciembre. Si no se alcanza un acuerdo, el Gobierno prepararía el decreto el 24 de diciembre y tendría hasta el 30 para enviarlo a la Presidencia. En las últimas 15 negociaciones, nueve incrementos fueron definidos por decreto.

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