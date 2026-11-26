Por: Noticiero 90 minutos

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La plenaria del Senado de la República aprobó con 52 votos a favor y solo uno en contra el proyecto que suma 3,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, según información citada por Noticiero 90 Minutos. Esta decisión fue impulsada por la necesidad de asegurar la transferencia de recursos para los sectores más vulnerables de la tercera edad y brindar apoyo financiero tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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El avance del proyecto en su segundo debate incluyó la aprobación completa de los ocho artículos de la ponencia mayoritaria y el rechazo a una contrapropuesta presentada por la bancada del Pacto Histórico. Uno de los componentes clave del presupuesto es la destinación de 1,1 billones de pesos para garantizar el pago en diciembre a 2,8 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, subrayó que el Gobierno nacional cubrirá un déficit no previsto y que los giros se harán en los primeros días de diciembre. Incluso sectores opositores, como la congresista Aída Avella, respaldaron esta iniciativa en reconocimiento a las necesidades de los adultos mayores, aunque manifestaron reservas respecto al manejo de otros fondos.

El debate se centró especialmente en los 2,7 billones de pesos asignados al Fondo Milagro, orientados a atender la emergencia causada por el sismo de agosto. Se presentaron inquietudes sobre la capacidad del Fondo para usar estos recursos antes de que termine el año y acerca de los criterios para asignarlos territorialmente. La senadora Jennifer Pedraza sugirió que la suma debería pasar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y pidió claridad sobre la rehabilitación de hospitales, colegios y universidades afectados, mencionando también problemas en la Universidad del Valle. No obstante, la plenaria dejó por fuera las propuestas de publicar la metodología de reparto municipal y de detallar mensualmente la atención a comunidades indígenas y afrodescendientes.

En el ámbito regional, frente a las dudas del senador Carlos Guevara sobre el posible traslado de recursos que pondría en riesgo proyectos estratégicos como el metro de Bogotá y la avenida Calle 13, el ponente Cristian Garcés aseguró que dichos fondos están garantizados ajustando el calendario financiero a las próximas vigencias.

El proyecto también contempla un traslado de 1,2 billones de pesos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, destinados a la crisis de la empresa Air-e. De acuerdo con el ponente Garcés, esto no implica una entrega directa a la compañía, sino que permite cumplir con las deudas del sector eléctrico y prevenir paralizaciones ante eventuales bajas hídricas el próximo año. Propuestas para introducir controles, como giros directos a acreedores o condiciones de préstamos reembolsables, no fueron incorporadas en el articulado final. Aunque el Pacto Histórico presentó una alternativa que enfatizaba mayor vigilancia y canalización de recursos a través de la UNGRD, la mayoría optó por la iniciativa original argumentando que no era procedente que el Estado cobrara intereses a una entidad pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué sectores beneficia la adición de 3,8 billones al presupuesto de 2027?

La suma de 3,8 billones de pesos aprobada por el Senado se destinará principalmente a asegurar los pagos a los beneficiarios del programa Colombia Mayor y a responder a la emergencia generada por el terremoto de agosto, a través del Fondo Milagro, así como a afrontar la situación financiera de la empresa Air-e, de acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué es el Fondo Milagro y cómo se ejecutarán sus recursos?

El Fondo Milagro es la entidad responsable de gestionar los recursos asignados para atender la emergencia provocada por el sismo. Durante el debate se expresaron dudas sobre su capacidad para ejecutar los 2,7 billones de pesos asignados antes de finalizar el año, así como sobre los mecanismos y los territorios que serán priorizados, según lo discutido en la plenaria del Senado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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